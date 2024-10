Kings Never Die: veröffentlichen neue Single und Video „The Life & Times“

Kings Never Die haben die neue Single The Life & Times veröffentlicht. Der Song ist der Titeltrack des kommenden Studioalbums, welches am 25.10. bei Metalville Records erscheinen wird.

Das offizielle Video zu The Life & Times kann hier angesehen werden:

Dan Nastasi sagt über den Song: „Im Grunde genommen ist man dankbar für alles, was man hat und alles, was man erlebt hat, früher und heute. Und das repräsentiert, worum es auf dem ganzen Album geht. Persönliche Reisen und Ehrlichkeit gegenüber dem, was um uns herum passiert. Unsere Musik ist und besteht weiterhin aus echten Gedanken und Gefühlen… ‚Like blood, it runs through me‘ ist eine meiner Lieblingszeilen, und sie ist wahr.“

Nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums All The Rats im Jahr 2023 und ihrer Europatournee zusammen mit Dog Eat Dog begannen Kings Never Die mit der Arbeit an ihrem Nachfolgealbum. Nachdem Schlagzeuger Danny Schuler die Band verließ, um zu Biohazard zurückzukehren, bat Dan Nastasi seinen langjährigen Freund John ‚Booge‘ Milnes (Mucky Pup), bei den Aufnahmen zu helfen.

Nastasi sagt: „Der Schreib- und Aufnahmeprozess hat sich für uns von den ersten EPs über All The Rats bis jetzt sehr verändert. Und dieses Album war nicht anders. Wir hatten im Grunde 10-15 neue Songs in Arbeit. Nachdem wir Ende November von der Tour nach Hause gekommen waren, beschlossen wir, dass es das Beste wäre, sofort mit der Arbeit an einem neuen Album zu beginnen. Ich schloss mich für vier Wochen in meinem Heimstudio ein und begann mit dem Schreiben neuer Songs und der Weiterbearbeitung bereits vorhandener Ideen. Danach haben ich, Evan und John Milnes vier Wochen lang mit der Rhythmusgruppe geprobt und sind dann sofort in die Shore Fire Studios in Long Branch NJ gefahren, um mit den Aufnahmen zu beginnen. Drei Tage später fuhren wir nach PA in die Rock Hard Studios und stellten den Rest der Gitarren und des Gesangs fertig. Wir fuhren zurück nach NJ und mischten das Album ab.“

Das Ergebnis ist The Life & Times. Und obwohl es kein Konzeptalbum ist, ist das Album genau das, was der Titel vermuten lässt. Seite A ist die “Lebens-Seite”, mit dem Titeltrack und weiteren Songs, die auf persönlichen Geschichten basieren. Seite B, die “Zeit-Seite”, reflektiert über die Zeit, in der wir heute leben und wirft einen guten Blick auf die Jugend oder jüngere Generationen und auf die Kämpfe, mit denen sie in der Zukunft auseinander setzen könnten.

“Eine Sache, die ich durch die Arbeit mit Danny Schuler gelernt habe, ist, dass jedes Wort, das du schreibst, oder jeder Text in einem Song eine Bedeutung für dich haben muss oder etwas, mit dem die Leute etwas anfangen können. Ich habe das Gefühl, dass er mir wirklich geholfen hat, eine Geschichte durch die Texte zu erzählen, die ich für unser letztes Album geschrieben habe aber vor allem jetzt auf The Life & Times„, sagt Dan Nastasi über die neuen Songs.

Die wohl wichtigsten Songs auf Life & Times sind zweifelsohne Bigger They Come, Harder They Fall, das ursprünglich für das vorherige Album gedacht war. Der Titelsong und Empathy sind ebenfalls hymnenartige Stücke mit eingängigem Gesang und Elan. Underdog wurde von Nastasi als Dankeschön an seinen verstorbenen Vater für seine Lebenserfahrungen und als Anerkennung für die Tatkraft und den Ehrgeiz geschrieben, welche er ihm eingeimpft hat.

“Die meisten Leute denken, dass dieses Album eine Rückkehr zu unserem ursprünglichen Hardcore- und Punkrock-Stil ist“, sagt die Band, und es ist offensichtlich, dass sie gesanglich zu ihrem Zwei-Sänger-Stil zurückgekehrt sind, wobei sich Gadino und Nastasi den Gesang teilen.

Kings Never Die sind 100% authentisch und es ist offensichtlich, dass die Musik von Herzen kommt, sowohl textlich als auch emotional. The Life & Times ist eindeutig die bisher größte Leistung der Band.

The Life & Times Tracklist:

1. The Life & Times

2. Bigger They Come, Harder They Fall

3. Never Let Go

4. Empathy

5. Can I Get A Witness

6. Underdog

7. Kill The Cowards

8. War & Youth

9. The Rights

10. Slow Crawl

11. If God Is Dead

Kings Never Die Line-Up:

Dan Nastasi – Guitar/Vocals (original Mucky Pup/Dog Eat Dog)

Dylan Gadino – Vocals

Evan Ivkovich – Bass (Wisdom in Chains)

Larry „The Hunter“ Nieroda – Guitar

Dougie Beans – Drums (originally Murphys Law)

Links:

https://www.facebook.com/KingsNeverDieBand

https://www.instagram.com/kings_never_die_official/

https://kingsneverdieofficial.com/