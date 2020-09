Deutschlands meiste Band der Welt, Knorkator aus Berlin, wagten heute in einem Facebook Post einen wenig optimistischen Blick in die Zukunft: „Wenn das für die Kreativwirtschaft und allen Angebundenen mit diesem Covid19-Kack so weitergeht, haben wir in Zukunft womöglich nur noch solche Säle…“

Wir lassen das einfach mal so für sich stehen…