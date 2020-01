Konzertfabrik Z7: Amon Amarth, Primal Fear + Freedom Call und und und… 🔥

Amon Amarth

Z7 Summer Nights Indoor

Montag, 6. Juli, 20 Uhr

Die Wikinger kommen

Im letzten November haben Amon Amarth in der proppenvollen Samsung Hall Dübendorf ihr aktuelles Album Berserker einem begeisterten Publikum vorgestellt. Im Sommer kehren die Schweden im Rahmen ihrer Festival-Tour 2020 zurück in die Schweiz. Am 6. Juli spielen sie bei den Z7 Summer Nights eine Indoor-Show in unserer Halle. Die Band mit dem untrüglichen Gespür für epische und einprägsame Songs, bringt einmal mehr ihre kraftstrotzenden Melodic-Death-Hymnen auf unsere Bühne.

Seid ihr bereit für die nächste schwedische Metal-Invasion? Im Sommer 2020 werden Amon Amarth an den Gestaden Europas landen, um sich auf einen weiteren musikalischen Beutezug durch den alten Kontinent zu begeben. Mit dabei haben sie auf ihrer Konzertreise das elfte Studioalbum Berserker, das nach seinem Release im Mai 2019 rund um den Globus in den höchsten Rängen der Charts zu finden war. In der Schweiz und in Deutschland thronte der Longplayer nach der ersten Verkaufswoche auf Platz eins, in Österreich auf Platz zwei. Außerdem gelang Amon Amarth in vielen anderen Ländern die höchsten Chart-Platzierungen ihrer Karriere. „Wir können es nicht erwarten, mit dem aktuellen Album die europäischen Festivalbühnen zu stürmen und mit den Fans eine epische Heavy-Metal-Party zu feiern“, freuen sich Amon Amarth.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1992 haben sich Amon Amarth zu einer Großmacht im Metal-Zirkus entwickelt. Ihre Position an der Spitze der Melodic-Death-Fraktion haben sie mit dem Album Berserker weiter gefestigt. Das Album enthält zwölf Amon Amarth-typische Hymnen, mit unwiderstehlichen Melodie-Bögen, gewaltigen Wut-Ausbrüchen und Gänsehaut-Momenten. Berserker ist letztendlich aber auch das Ergebnis eindrucksvoller Kreativität und des gemeinsamen Interesses, sich stetig weiterzuentwickeln. Es ist ein Album mit allen Markenzeichen von Amon Amarth. Die Band tobt und wütet wie eh und je, hat sich aber soundtechnisch deutlich weiterentwickelt. Hörbar gemacht wird dies vor allem im historischen Epos The Berserker At Stamford Bridge, das die Geschichte der Wikinger bei ihrem letzten Kampf gegen die englische Armee 1066 aus der Sicht eines heldenhaften Kriegers erzählt.

Der Vorverkauf startete am 28.01.2020 um 12 Uhr!

Twilight Force

Epische Reise ins Land der Mythen

Spätestens seit dem unaufhaltsamen Aufstieg der Band Sabaton kennt der gemeine Power-Metal-Fan die Stadt Falun. Mit Twilight Force hat die Kupferbergwerk-Metropole in der Provinz Dalarna vor einem knappen Jahrzehnt weitere Genre-Helden hervorgebracht. Von Falun aus ist das Sextett in die Welt gezogen, um ihre mystischen Helden-Geschichten rund um den Globus zu verkünden. Im April kommen die Schweden auf ihrer Magical Mystical Tour in die Schweiz, um die epischen Nummern ihres dritten Albums Dawn Of The Dragonstar und den neuen Sänger Alessandro Conti (Ex-Luca Turilli’s Rhapsody, Ex-Trick Or Treat) den Schweizer Fans zu präsentieren.

Location: Z7, Pratteln

Datum: Samstag, 18.04.2020

Beginn: 20:00 Uhr

Primal Fear + Freedom Call

Teutonenstahl & Happy Metal

Das deutsche Power-Metal-Kommando Primal Fear arbeitet zur Zeit daran, seinem 13. Studioalbum den letzten Schliff zu verpassen. Das neue Werk wird im Juni 2020 bei Nuclear Blast veröffentlicht und den europäischen Fans im September/Oktober 2020 im Rahmen einer großen Headliner-Tour live präsentiert werden. Auf dem Metal Commando Over Europe-Kreuzzug werden keine Geringeren als die deutschen Kollegen von Freedom Call mit ihrem unverwechselbaren Happy Metal Sound als Special Guest mit an Bord sein. Da rollt ein deutsches Powerpaket der Extraklasse auf uns zu.

Location: Z7, Pratteln

Datum: Dienstag, 15.09.2020

Beginn: 20:00 Uhr

Equilibrium

Das ultimative Nuclear Blast Powerpaket

Mitreißende Melodien und beeindruckender Bombast zeichnen seit jeher die Kompositionen von Equilibrium aus. Das soll sich auch mit dem kommenden Album nicht ändern. Ihr neues Meisterwerk Renegades (Release am 16. August 2019) präsentieren die deutschen Epic-Metal-Pioniere im Februar 2020 bei uns im Z7. Doch sie kommen nicht alleine: Das grandiose Nuclear Blast-Package mit den Dark-Rock-Koryphäen Lord Of The Lost, den Melodic Death/Doom Metal Giganten Nailed To Obscurity und den aufstrebenden Post Death Metallern Oceans lässt absolut keine Wünsche offen.

Special Guests: Lord Of The Lost, Nailed To Obscurity, Oceans

Location: Z7, Pratteln

Datum: Samstag, 01.02.2020

Beginn: 18:00 Uhr

Wishbone Ash

50 Jahre Twin-Guitar

Eine der einflussreichsten Bands der Rockgeschichte kommt nach Pratteln: Wishbone Ash. Mit ihrem einzigartigen Dual-Lead-Gitarren-Sound haben die Engländer die Musik von Bands wie Thin Lizzy oder Iron Maiden nachhaltig geprägt. Auch nach 5 Jahrzehnten im gnadenlosen Rockbusiness zeigt das Quartett absolut keine Abnützungserscheinungen und schlägt bei seinen Live-Shows souverän die Brücke zwischen altgedienten Band-Klassikern und neuem Material. Auf ihrer 50th Anniversary Tour rocken Wishbone Ash im Februar 2020 ein weiteres Mal das Z7.

Location: Z7, Pratteln

Datum: Donnerstag, 06.02.2020

Beginn: 20:00 Uhr

Thy Art Is Murder

Auch wenn dieser Freitag nicht der 13. sondern der 7. Februar ist, werden düstere Wolken über Pratteln aufziehen. Thy Art Is Murder, bewaffnet mit ihrem neusten Schlachtwerk Human Target, werden die neue Scheibe durch Europa prügeln und in der Konzertfabrik Z7 ihren einzigen Halt in der Schweiz machen. Die Heavy Growls kombiniert mit messerscharfen Riffs und knochenbrechenden Breakdowns sind ihre Spezialität und machen sie unverkennbar brutal. Nach ihrem gefeierten Auftritt als Festivalabschluss am Open Air Gränichen 2019 hinterließen sie nur noch Staub und Asche.

Als wäre das noch nicht genug, wird die Tour mit hochkarätigen Supports beehrt. Carnifex, Fit For An Autopsy, Rivers Of Nihil und I Am werden das Line-Up abrunden und dafür sorgen, dass das Z7 in ein Hexenkessel verwandelt wird.

Special Guests: Carnifex, Fit For An Autopsy, Rivers Of Nihil, I Am

Location: Z7, Pratteln

Datum: Freitag, 07.02.2020

Beginn: 17:30 Uhr

A Life Divided

Electro-Goth-Götter

Sie waren auf Tour mit Apocalyptica, Eisbrecher und Unheilig. Auf Festivals wie Mera Luna oder dem Amphi Festival haben sie sich als feste Größe etabliert. Und spätestens seit ihrem vierten Album The Great Escape von 2013 zählen die bayerischen Dark-Rocker A Life Divided zu den führenden Bands der deutschen Electro-Goth-Szene. Mit dem Nachfolge-Werk Human haben sie 2015 noch einen draufgesetzt. Und im nächsten Jahr wollen die Synth-Rocker voll durchstarten. Im Januar kommt das langersehnte neue Album, danach geht’s auf Tour. Diese führt A Life Divided sieben Jahre nach ihrem letzten Z7-Gig im Vorprogramm von Eisbrecher 2020 als Headliner zurück nach Pratteln.

Location: Z7, Pratteln

Datum: Samstag, 08.02.2020

Beginn: 20:00 Uhr

