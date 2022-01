Landmvrks: veröffentlichen neue Single + Video zu „Death“ feat. Drew ¥ork von Stray From The Path

Die in Marseille, Frankreich ansässigen Metalcore-Stars Landmvrks kehren mit Lost In The Waves (The Complete Edition) zurück, einer erweiterten Version ihres hochgelobten Studioalbums mit prominenten Features, neuer Musik und aufregenden Bonusinhalten, die am 18. März veröffentlicht wird.

Heute hat die Band ‚Death‚ enthüllt, den ersten neuen Track aus der erweiterten Edition, der das Feature von Drew ¥ork von Stray From The Path enthält.

Bestellt euch Lost In The Waves (The Complete Edition) als CDund limitierte farbige Vinyl vor

Vervollständige deine Sammlung: https://arisingempire.com/completeedition

Lost In The Waves (The Complete Edition) steckt voller Überraschungen, darunter drei brandneue Songs mit bekannten Features von Drew ¥ork von Stray From The Path , Bertrand Poncet von Chunk! Nein, Captain Chunk! und Anthony Diliberto von Resolve, sowie das komplette Livestream-Set, das am 2. Juni letzten Jahres Premiere hatte.

Für das erste Angebot, Death feat. Drew ¥ork von Stray From The Path, die Band hat sich erneut mit dem berühmten Videografen Pavel Trebukhin zusammengetan, der für seine erstaunliche Arbeit an Musikvideos für Imminence, Annisokay, Novrlists Fr, sowie für visuelle Inhalte im Lost In The Waves Zyklus bekannt wurde.

Landmvrks Europe / United Kingdom 2022

präsentiert von Kingstar Music

Unterstützt: Resolve, Ten56., Glassbone

30.03.22 CH Aarau Kiff

31.03.22 CH Genf PTR

01.04.22 IT Mailand Legend Club

02.04.22 IT Bologna Alchemica

03.04.22 IT Verona Die Fabrik

05.04.22 SK Bratislava Kulturak Klub

06.04.22 PL Warschau Hydrozagadka

07.04.22 DE Berlin Hole 44

08.04.22 DE Vechta

09.04.22 BE Antwerpen JH KADDISH

10.04.22 DE Köln Club Volta

11.04.22 DE Hamburg Logo

12.04.22 NL Harneim Willemeen

13.04.22 DE Wiesbaden Schlachthof Halle

14.04.22 DE Stuttgart Club Cann

15.04.22 CZ Prag Futurum

16.04.22 AT Wien (Impericon) Arena *

17.04.22 CH Zürich (impericon) X-Tra *

19.04.22 DE Trier Miez

20.04.22 DE München Backstage

21.04.22 DE Schweinfurt Alter Stattbahnhof

22.04.22 DE Gôttingen Freihafen

23.04.22 DE Leipzig (impericon) Halle Eins*

24.04.22 DE Oberhausen (Impericon) Turbinenhalle *

23.05.22 UK Birmingham Asylum 2

24.05.22 UK Manchester Rebellion

25.05.22 UK London 229

*nur Landmvrks

Tickets : www.landmvrks.com

Landmvrks France 2022

präsentiert von Opus Live

17.03.22 FR Grenoble Amperage

18.03.22 FR Lille Bulle

19.03.22 FR Paris Maroquinerie

30.04.22 FR Toulouse Connexion Live

07.05.22 FR Marseille Espace Julien

13.05.22 FR Nantes Scène Michelet

14.05.22 FR Quimper Novomax

19.05.22 FR Metz Aérogare

20.05.22 FR Mulhouse Noumatrouff

21.05.22 FR Lyon CCO

Tickets : www.landmvrks.com

Landmvrks wurde 2014 in Marseille, Frankreich, geboren. Die Band besteht jetzt aus Florent Salfati am Gesang, Rudy Purkart an der Bassgitarre, Nicolas Exposito und Paul C. Wilson an den Gitarren und Kévin D’Agostino am Schlagzeug.

Zwei Jahre lang komponierte die Band Songs, nahm sie auf und begann sich die Bühne auf lokalen Shows mit Bands wie First Blood, More Than Life zu teilen. Nach und nach machte sich Landmvrks in der französischen Metalcore-Szene einen Namen. Während dieser Zeit veröffentlichte die Band einige Singles und Videos, um ihre Fangemeinde aufzubauen.



Im Mai 2016 veröffentlichten Landmvrks ihr erstes Album Hollow, das vollständig von Florent Salfati und Nicolas Exposito produziert wurde. Sie beschlossen, dieses Album unabhängig zu veröffentlichen und tourten auf den Straßen Europas, um dieses Werk zu präsentieren. Sie verführten ihr Publikum mit einem modernen Metalcore-Stil voller Hardcore-Riffs und eingängigen Refrains. Dieses Album hat ihnen geholfen, Slots auf großen Festivals zu sichern und ihren Ruf zu stärken.



2018 unterzeichnete die Band einen Vertrag mit Arising Empire Records für ihr zweites Studioalbum Fantasy und sie zeigen, wie erfolgreich es der Band gelungen ist, ihren Namen aufzubauen und ihren eigenen Stil zu behaupten. In zwei Jahren bereisten sie die Welt, spielten in Japan, machten einige Headline-Touren und hatten die Gelegenheit, auf großartige Europatouren zu spielen (While She Sleep, Stray Of The Path, Any Given Day).



Während sie unterwegs waren, hatten sie die Zeit, sich auf brandneues Material zu konzentrieren. Die Bandmitglieder versammelten sich, als die Sperre in Frankreich endete, nach einer der seltsamsten Perioden, die es je gab. Es war an der Zeit, dass sie im Studio des Sängers (Homeless Records) die monatelang gestalteten Elemente ihres dritten Albums zusammenstellten. Der Zweck dieses Albums mit dem Titel Lost In The Waves ist eindeutig nicht, Landmvrks neu zu erfinden. Ziel ist es, das Arsenal der Band vollständig einzusetzen, um ihren Stil endgültig durchzusetzen. Ein kompromissloser Stil, angenommen, behauptet und unverwechselbar. Der Hörer durchläuft massive, energiegeladene Höhenflüge, ohne sich dem Groove, der von einer Rap-Kultur geerbt wurde, entziehen zu können. Die musikalische Produktion dieses Albums ist die härteste und organischste, die die Gruppe jemals hatte. Rainfall, die erste Single, die Anfang Oktober veröffentlicht wurde, gab den Ton an. Dieses Album zeigt, dass die französische Band das Ruder fest im Griff hat, statt sich in den Wellen zu verlieren.

Landmvrks – Line-Up:



Florent Salfati – Gesang

Nicolas Exposito – Gitarre

Paul C. Wilson – Gitarre

Rudy Purkart – Bass

Kevin D’Agostino – Schlagzeug



Landmvrks online:

www.landmvrks.com

www.facebook.com/landmvrks

www.instagram.com/landmvrks

www.twitter.com/landmvrks