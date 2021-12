Lunar Blood: veröffentlichen Debütalbum „Twilight Insurgency“ Januar 2022 via Pulverised Records

Die HM-2-Assassinen Lunar Blood aus New Jersey werden ihr Debütalbum Twilight Insurgency über Pulverised Records veröffentlichen. Der Release-Termin für die CD ist am 18. Februar 2022 geplant. Die Veröffentlichung der Vinyl-Version wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Twilight Insurgency ist eine ungezügelte Kraft von verrücktem Hardcore, der sich im Ethos des tummelt, getränkt in den dunklen unterbewussten Ansichten der Welt.

Twilight Insurgency -Tracklist:

1. Purified Rot

2. The Hammer

3. Gastrointestinal Industrial Complex

4. Ululating In The Depths

5. Wrath March

6. Parliament Of Trees

7. Gnawed

8. God Of The Trainwreck

9. Pig Hunter

Das Album wurde von Scot Moriarty in den Backroom Studios (Sunrot, Heavy Sigh, Unhinge, etc.) produziert und gemischt und von Brad Boatwright bei Audio Siege (Trap Them, Gatecreeper, Full Of Hell, etc.) gemastert. Das Artwork wurde von dem deutschen Illustrator Misanthropic Art (Bell Witch, Asphyx, Chapel Of Disease, etc.) erstellt.

