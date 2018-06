In den 80er Jahren gab es den Walkman, dann kamen die tragbaren CD-Player in den 90ern und später mit dem iPod und anderen MP3 Spielern war schließlich jeder am abrocken: Immer mehr Menschen hören immer mehr Musik und das wird gerade durch Streaming im Internet noch leichter. Viele gute Metal-Bands der letzten Jahre konnten sich nur dank Spotify, Pandora oder Rhapsody in der Szene etablieren. Und natürlich freut das auch die ganzen Musik-Freunde, die durchs Streaming endlich die ersehnte Dauerbeschallung erreichen können, ohne so tief in die Taschen greifen zu müssen wie früher. Jetzt gibt es aber eine neue Revolution in der Streaming-Szene: Bitcoin und andere Kryptowährungen krempeln ganz gehörig den Markt um, weil sie zunehmend von Künstlern als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Das hat für Bands und für Fans viele gute Auswirkungen – aber welche eigentlich? Und welche Band spielt gerade Vorreiter?

Mastodon legen vor

Ausgerechnet Mastodon, seit dem Grammy für „Sultan’s Curse“ in der Kategorie Best Metal Performance eine der wichtigsten Metal-Bands weltweit, hat angekündigt, ab sofort Zahlungen in Bitcoin zu akzeptieren. Mastodon ist damit die erste Band unter großem Record Label (die Gruppe steht unter Vertrag bei Warner Brothers Records), die Bitcoin offiziell als Zahlungsmittel akzeptiert. Einige Künstler aus anderen Kategorien – bestes Beispiel ist 50 Cent – haben in den letzten Monaten den gleichen Schritt gewagt. Für Musik-Freunde ist das eine riesige Nachricht! Aber natürlich fragt man sich: Warum sollten Mastodon sich in Kryptowährungen entlohnen lassen, wenn man doch sowieso schon eine Präsenz im iTunes Store und auf großen Streaming-Diensten aufgebaut hat? Ganz klar, die Geldfrage steht hier im Vordergrund. Streaming-Dienste sind populär, lassen den Künstlern aber nur einen Teil der gesamten Einnahmen. Und außerhalb von Deutschland sind Kreditkarten nach wie vor das beliebteste Zahlungsmittel. Das Problem für Bands wie Mastodon: Firmen wie Visa behalten bei jeder Zahlung einen Anteil vom Umsatz für sich, meistens im Bereich von drei bis vier Prozent. Da die Bands sich die Einnahmen ohnehin mit ihrem Label teilen müssen und auch Kosten für Produktion und Marketing ihrer Alben haben, kann sich das entscheidend darauf auswirken, ob eine Gruppe von ihrer Musik leben kann oder nicht. Mit Bitcoin hat Mastodon außerdem die komplette Kontrolle über die eigenen Einkünfte, weil Kryptowährungen komplett dezentral sind – es gibt keine Banken, die Gebühren erheben, keine zentrale Instanz kann das Geld einfach einbehalten. Mastodon kann also ganz frei entscheiden, ob man das Geld in digitaler Form belassen oder in Dollar oder Euro umtauschen will.

Die Fans freut’s auch

Jetzt kann man natürlich nicht erwarten, dass die Fans von Mastodon in Scharen Bitcoin kaufen und gleich zu Großinvestoren werden. Obwohl das wahrscheinlich gar nicht so dumm wäre: Seit es Bitcoin gibt, hat die digitale Währung ihren Wert nämlich vervielfältigt. Der Kurs zeigt die meiste Zeit steil nach oben, eine ganze Menge früher Anleger ist dank Bitcoin zu Millionären geworden.

Zum Glück gibt es aber andere Möglichkeiten, die eigene Lieblings-Band so zu unterstützen, dass für sie möglichst viel vom Kuchen übrig bleibt. Wer Bitcoin nicht kaufen will, kann zum Beispiel auch beim Forex-Trading einsteigen, wo es Trading in Bitcoin / US Dollar gibt. Wer seiner Band einen Gefallen tun will – und in der nächsten Zeit werden mit Sicherheit weitere Metal-Gruppen folgen – kann das auf diese Art tun. Dafür braucht man aber auch einen guten Broker – den erkennt man im ersten Schritt an Unternehmensinformationen (zum Beispiel welchem Unternehmen der Broker überhaupt angehört), daran wie zuverlässig er ist und ob er über gültige Lizenzen verfügt, sowie an den Extras die er bietet.

Eine weitere Idee, abseits von Bitcoin, ist es Merchandise zu kaufen. Nach wie vor machen Bands einen großen Teil ihres Gewinns durch Shirts, Goodies, Autogramme und so weiter. Das ergibt nicht nur direkte Einnahmen, sondern generiert auch Publicity: Immerhin laufen die Fans in der Öffentlichkeit mit dem Merchandise herum, machen die Bands so bekannter und tragen damit zum Erfolg bei.

Auch Konzerte von Bands wie Enslaved zu besuchen, kann helfen: Wer auf der Tour durch Skandinavien, Japan und Australien dabei ist, unterstützt seine Idole perfekt. Davon haben beide was – Künstler und Fan. Immerhin gibt es kaum ein besseres Erlebnis als seine Helden live zu sehen und mit tausenden Gleichgesinnten abzufeiern.

Und dann gibt es ja noch Social Media, wo viele Metal-Legenden (mit oder ohne Management) unterwegs sind. Wer kräftig bei Facebook auf „Gefällt mir“ drückt, auf Twitter die Tweets von Bands teilt und ihnen dadurch mehr Publicity bringt, oder einfach nur den eigenen Idolen folgt und dadurch die Zahl der Follower hochtreibt, trägt schon viel dazu bei, dass so mancher Newcomer sich in der Szene etablieren kann und nicht jahrelang ziellos durch Bars und Kneipen tigert, ohne jemals von einem Label entdeckt zu werden. Trotzdem ist Bitcoin aber auch beim Bezahlen hier um zu bleiben.

Revolution dank Kunst und Technik

Nachdem Bitcoin sich am Markt etablierte, wurde die Währung von Experten erst mal kritisch gesehen. Doch bisher hat sich das Konzept erstaunlich gut behauptet und baut seine Einflusssphäre immer weiter aus. Der mutige Schritt von Bands wie Mastodon zeigt, wie die Zukunft aussehen könnte. Denn in ein paar Jahren ist es vielleicht komplett normal, übers Internet mit Bitcoin Alben, Merchandise und Konzertkarten zu kaufen. Da sowohl Fans, als auch die Künstler davon profitieren, kann die Revolution eigentlich gar nicht schnell genug kommen. Wer will schon, dass der Großteil der eigenen Ausgaben nicht Bands wie Kataklysm zugute kommt, sondern irgendwo in den Speichen der Verwaltung stecken bleiben? Künstler sind nach wie vor sehr oft krass unterbezahlt und nur die erfolgreichsten können von ihrer Musik leben – gerade in Sparten wie der Metal-Szene, die im Mainstream nach wie vor unterrepräsentiert ist. Wer ein Zeichen für seine Bands setzen will, sollte also darüber nachdenken, ob das Bezahlen in Bitcoin nicht interessant wäre. Oder eben auf andere Art versuchen, Mastodon und Co. zu unterstützen. Musik lebt immerhin von der Interaktion zwischen Künstlern und Fans, von der Faszination von Live-Konzerten, von der Identifizierung mit einer größeren Szene, zu der man sich zugehörig fühlt. Wenn Bitcoin und andere Kryptowährungen diese Aspekte stärken können, dann haben beide Seiten gewonnen. Und genau das will man als Fan ja auch so haben.

