Max Roxton: neue Single „Out Of The Dark“ online

Wie bereits angekündigt, möchten wir euch die Single von Max Roxton zum Song Out Of The Dark keinesfalls vorenthalten.

Als Sänger, Gitarrist und Songwriter der Band 7 Mazes, erreichte Max Roxton ab 2017 erste Aufmerksamkeit und ein internationales Publikum, ehe 2018 eine US-Tour folgte und Roxton im Folgejahr mit dem Deutschen Rock & Poppreis ausgezeichnet wurde. 2021 erwarten uns eine Menge neuer Song, sowie ein Album. Nun gibt die Single Out Of Control auf die Ohren.

Mit seinem Solo Projekt übernimmt er nun jedes Instrument selbst und distanziert sich bewusst von festgelegten Genres. Stattdessen, stellt er die Verbindung verschiedener Musikstile gezielt in den Vordergrund. Out Of Control erinnert hier an eine Mischung aus Disturbed und frühere Nickelback Platten. Das Hauptaugenmerk liegt hier definitiv auf „Hauptsache kraftvoll, eingängig und tanzbar“

Quelle: Max Roxton