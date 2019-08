Metallica: S&M² Kino Vorverkauf läuft & Trailer ist online

Die ursprünglichen S & M-Konzerte wurden von Metallica und San Francisco Symphony unter der Leitung des verstorbenen Michael Kamen im Frühjahr 1999 im Berkeley Community Theatre aufgeführt. Das S & M²-Konzert im Jahr 2019 bietet die ersten Liveaufführungen dieser Arrangements seit 20 Jahren sowie die allerersten Metallica- und San Francisco Symphony-Interpretationen von Songs, die seit dem ursprünglichen Konzert geschrieben und veröffentlicht wurden, mit neuen Orchesterarrangements von Bruce Coughlin.

Der legendäre Dirigent Michael Tilson Thomas beendet die erste Woche seiner letzten Spielzeit als Musikalischer Direktor der San Francisco Symphony mit einem besonderen Auftritt und dirigiert einen Teil der Show.

Metallicas erste Zusammenarbeit mit San Francisco Symphony wurde auf dem mit einem Grammy ausgezeichneten Live-Album S & M dokumentiert.

Kymberli Frueh, SVP für Programmierung und Content-Akquisition bei Trafalgar Releasing, sagte: „Trafalgar Releasing freut sich, Metallica-Fans auf der ganzen Welt die Gelegenheit zu geben, dieses Jubiläumskonzert im Oktober gemeinsam in den örtlichen Kinos zu feiern.

Die ursprüngliche Zusammenarbeit der beiden Legenden aus San Francisco – Metallica und San Francisco Symphony – wurde vor zwei Jahrzehnten zu einem wahren Moment Musikgeschichte. Die Wiedervereinigung für S & M² erweist der legendären Zusammenarbeit die Ehre und schafft einen besonderen Moment für Metallica-Fans, um diese ikonische Paarung zu sehen.

Das Event wird am 9. Oktober in Kinos auf der ganzen Welt gezeigt. Weitere Informationen und weitere lokale Spieltermine finden Sie auf metallica.film. Dort können sich Fans auch für Event-Benachrichtigungen und einen Vorverkaufsalarm anmelden.

Diese Ankündigung folgt auf ein geschäftiges musikalisches Jahr 2019 für Trafalgar Releasing mit der bevorstehenden Veröffentlichung von Roger Waters Us + Them, Rush: Cinema Stangiato, dem 9. jährlichen Grateful Dead Meet-Up at the Movies, das zum ersten Mal weltweit in die Kinos kommt und BRING THE SOUL: THE MOVIE, dem neuesten Film des K-Pop-Phänomens BTS. Zu den jüngsten Veröffentlichungen gehörten die Tribeca-Dokumentation „etween Me and My Mind über den Phish-Frontmann Trey Anastasio, The Cure – Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London, Khalid Free Spirit und The Music Centre presents Joni 75: A Birthday Celebration.

LINKS & DETAILS:

Weltweites Kinoevent: 9. Oktober 2019

Lokale Zusatztermine finden Sie auf der Website

Website: https://www.metallica.film

