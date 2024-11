Nostra: veröffentlicht „Live At Gateris“ – ein neues Live-Album

Das lettisch-französische Trio Nostra, bekannt für seinen markanten Post-Rock und Post-Metal Sound, hat sein neues Live-Album Live At Gateris veröffentlicht. Das Album, das am 14.10.2024 erschien, wurde im Gateris-Studio in Riga aufgenommen und von Jānis Kalvāns produziert, gemischt und gemastert. Das atmosphärische Coverbild stammt von Xavier Landes, während das Design Einars Kotans gestaltete.

Nostra, das seit seiner Gründung im Jahr 2016 in der post-sowjetischen Umgebung Rigas verwurzelt ist, lässt sich musikalisch von Post-Rock, Post-Metal sowie Stilen wie Sludge und Doom Jazz inspirieren. Die Band beschreibt ihre Musik als Spiegelbild der zerfallenden urbanen Landschaften, in denen die Natur sich allmählich durch Beton und Metallgebäude ihren Weg bahnt.

Zum einjährigen Jubiläum ihres letzten Studioalbums Sea If Fertility (2023) entschied sich die Band, eine kostenlose Live-Sitzung als Dank an ihre Fans anzubieten. Die fünf ausgewählten Stücke wurden ursprünglich im April 2024 aufgenommen und später im rauen, ungeschliffenen Stil abgemischt und neu gemastert, um die Atmosphäre der Live-Performance zu bewahren. Live At Gateris steht nun zum kostenlosen Download bereit und bringt die besondere Stimmung von Nostras Live-Auftritten direkt zu dem Hörer.