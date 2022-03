Ochmoneks – Gegenwind

Im Jahr 2021 haben Ochmoneks ihr neues Album Gegenwind veröffentlicht und damit direkt die Albumcharts auf Platz 88 gesprengt. Die Düsseldorfer Punk und Deutschrock Band legt mit dem Material jetzt nach und veröffentlicht eine limitierte Clear Yellow Vinyl Version. Als Schallplatte war der Silberling über Drakkar Entertainment im letzten Jahr noch nicht veröffentlicht worden. In über 50 Minuten stimmen die Musiker einen rockigen Cocktail an, der auf die Freundschaft und das verrückte Leben zielt. Getragen werden die Lyrics von Punk Attitüden, dabei werden Deutschrock Komponenten verarbeitet. Die Zielgruppe der Nordrhein-Westfalen ist daher sehr groß. Musikalisch überquert die Truppe viele Grenzen, um Genregrenzen abzureißen und möglichst viele Menschen mit ihren deutschen Texten zu begeistern. Mit einem lachenden Auge stimmen sie Tracks wie Roland Kaiser an. Scharf aufs Korn genommen bleibt trotzdem genug Wahrheit zurück, die einen Rocker und Metalhead nie zum Schlagerkonsumenten machen würde. Gesanglich prägt Dirk Ochmonek die Musik von den Ochmoneks. Das Quartett versucht jedoch nicht, nur auf den Frontmann zu setzen. Gitarrist Stefan Ochmonek versucht ebenfalls immer wieder Akzente zu setzen. Gegen die starke Stimme von Dirk kommt er jedoch nur schwer an. Zudem ist die Produktion ganz klar darauf ausgelegt, den Sänger in den Vordergrund zu bringen. Neben fast schon Kuschelrockmelodien, drehen Rock ’n‘ Roll Klänge und Punk Riffs ihre Kreise. Grundsätzlich gehen die Ochmoneks auf den Mainstream zu, was wiederum die gute Platzierung im Herbst bestätigt. Rauch Das Leben Bis Zum Filter oder auch Zeig Mir Deine Freude legen den Finger so in die Wunde, um aus dieser was Positives sprießen zu lassen. Weit weg von „früher war alles besser, alle sind gemein zu uns“, stimmen sie stets hoffnungsvolle Worte an. Das Ganze kann man wunderbar unter der Nadel laufen lassen. Das gelbe Vinyl kreist ruhig auf dem Teller, während nostalgische Rückblicke bei Galileo im Vordergrund stehen. Um zum Fazit zu kommen: Die Deutschen tun wirklich keinem weh, legen Wert auf eine sympathische Ader und können in den bereits angesprochenen Sektoren ohne Frage ihre neuen Anhänger begeistern. Losgelöst vom Klischee haben die Ochmoneks ihre eigenen Gedanken. Fans des alten Abspielgerätes, die noch keine CD besitzen, können ohne Bedenken zugreifen, die Produktion wurde liebevoll umgesetzt.

