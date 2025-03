Ou: teilen Live-Aufnahme von „歪歪地愛 yyds“, ursprünglich von ihrem zweiten Album 蘇醒 II: Frailty

Die Prog-Metal-Band Ou (Aussprache: „O“) veröffentlichte letztes Jahr ihr episches zweites Album 蘇醒 II: Frailty. In Zusammenarbeit mit keinem Geringeren als dem Visionär Devin Townsend entstand das mit Spannung erwartete zweite Album 蘇醒 II: Frailty, das Prog-Fans in eine Klangwelt entführte, die die Definition des Genres selbst in Frage stellte.

Nun freut sich die Band, eine Live-Aufnahme des Titels 歪歪地愛 yyds aus dem Album zu teilen. Das Video gibt es hier zu sehen:

“This song is the mechanics of gears reforging rusted epochs — where syncopated rhythms fissure into subterranean steel roots, the polyrhythmic pulse at 3:47 now casting your unbroken metallic vertebrae in molten defiance.” Ou-Gitarrist Jing Zhang