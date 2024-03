OU: veröffentlichen die neue Single zum Titeltrack „蘇醒Frailty“

Die chinesische Progressive-Metal-Band OU (Aussprache: „O“) wird auf ihrem kommenden zweiten Album 蘇醒 II: Frailty ihren packenden Sound vorstellen. Co-produziert, gemixt und feat. Devin Townsend. Ihr neuester Track 蘇醒Frailty beschreibt, wie sich das Leben Tropfen für Tropfen entfaltet, wie ein flüchtiges Tuch im tickenden Tanz der Zeit. Lass dich von OU durch die Tiefen des Progressive Metal navigieren, der eine einzigartige Perspektive auf die Zerbrechlichkeit und Schönheit unserer Existenz bietet.

OU entfesseln auf 蘇醒 II: Frailty ihren hypnotischen Sound. 蘇醒 II: Frailty beschäftigt sich mit der volatilen Natur des Lebens und fängt Momente ein, die so flüchtig sind wie ein verwelktes Blatt, das aus dem Fluss der Zeit geboren wird. Produziert und abgemischt von Devin Townsend, der auch im hypnotischen Song Purge zu hören ist, verspricht 蘇醒 II: Frailty ein klangliches Meisterwerk, das dich auf eine transformative Erfahrung vorbereitet, während OU durch die Tiefen des Progressive Metal navigieren und eine einzigartige Perspektive auf die Zerbrechlichkeit und Schönheit unserer Existenz bieten. Erhältlich als: CD, 180g weiß-schwarz marmoriertes Vinyl und Digital Album.

OU kommentieren die Singel: „OU is back! Life unfolds, drop by drop, a fleeting thread in the ticking dance of time. A brief bloom, a withered leaf, breathing in the rhythm of day and night. The river of life, a pale countdown, flowing soil beneath the dreamy sky. Pieces fall, growing without words, returning to the dust. The flower of life bears its fruit, lost in the vast expanse. A poignant journey, from bloom to disappearance, echoing the eternal tick tock of existence. The debut offering 蘇醒 Frailty from our new album OU – 蘇醒 II: Frailty has arrived, and we’re excited to share it with you all.“

Und fügen hinzu: “We are very excited to present our forthcoming album OU – 蘇醒 II: Frailty, due for an April 26th release via InsideOutMusic. We were honoured to have the privilege on working with the mighty Devin Townsend to produce this album in order to further explore and enhance our sound, working to provide a sonic adventure for you all.”

蘇醒 II: Frailty Tracklist:

1. Frailty

2. Purge feat. Devin Townsend

3. Ocean

4. Redemption

5. Capture And Elongate (Serenity)

6. Spirit Broken

7. Yyds

8. Reborn

9. Recall

OU Line-Up:

Lynn Wu – Vocals

Jing Zhang – Guitar

Chris Cui – Bass

Anthony Vanacore – Drums

