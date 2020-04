Pantera: Social Distancing-T-Shirt für MusiCares COVID-19

Pantera, die 1981 gegründeten US-Metaller aus Fort Worth, Texas, veröffentlichen ein limitiertes Social Distancing T-Shirt für den guten Zweck. Das Shirt basiert auf dem Artwork des sechsten Pantera Albums Vulgar Display Of Power aus dem Jahr 1992. Das Album hielt sich damals neun Wochen in den deutschen Charts und kletterte bis auf Platz 69. In den USA wurde der Meilenstein 2004 sogar mit Doppelplatin für mehr als 2.000.000 verkaufte Einheiten ausgezeichnet.

In Zeiten des Coronavirus ist es ungeheuer wichtig auf Distanz zu gehen, um die Pandemie entsprechend einzudämmen. Aus gegebenem Anlass wurde das Vulgar Display Of Power Coverfoto nun ein wenig abgeändert und eine Atemschutzmaske und ein Einweghandschuh hinzugefügt. Des Weiteren wurde der Schriftzug „Be yourself, by yourself, stay away from me“ hinzugefügt, welcher aus dem Song Walk stammt. 40% des Nettoerlöses spenden die US-Musiker an den Hilfsfond MusiCares COVID-19. Die Leistungen des Hilfsfonds beinhalten ein breites Spektrum an finanziellen, medizinischen und persönlichen Hilfen und unterstützen Musiker in Notsituationen.

Hier findet ihr weitere Informationen zum MusiCares COVID-19 Relief Fund:

https://www.grammy.com/musicares/get-help/musicares-coronavirus-relief-fund?fbclid=IwAR247RwOsutEgp1xJIDwyu4USS9XNhK0ukspT2d228Xh5FgthnoxohSE0zk