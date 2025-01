Die polnischen Black Metal-Ikonen Patriarkh (ehemals Batushka) veröffentlichen ihre dritte Single Вершалин VII (Lat. Wierszalin VII) aus dem Konzeptalbum Пророк Илия (lat. Prorok Ilja), das heute über Napalm Records erscheint. Ihr erstes Album unter neuem Namen und bei Napalm Records erzählt auf acht packenden Tracks die wahre Geschichte von Eliasz Klimowicz, dem titelgebenden Propheten Ilja, und verwandelt die Ereignisse in düstere und doch hypnotisierende Atmosphären, verwoben mit ihren tief verwurzelten östlich-orthodoxen Traditionen.

Вершалин VII (lat. Wierszalin VII) entfacht einen unerbittlichen Sturm, begleitet von Blastbeats und eindringlichen Screams, die Mark und Bein erschüttern. Patriarkh nutzen die gesamte Palette orthodoxer Musik und wagen sich mit dem liturgischen Gesang in Gefilde, die so im (Black) Metal noch nicht erschlossen wurden. Вершалин VII (lat. Wierszalin VII) ist ab sofort auf allen Streaming-Diensten weltweit verfügbar!

Patriarkh über das neue Album:

„Mit dem neuen Album schlagen wir ein neues Kapitel in unserer Geschichte auf – nicht nur unser Name ändert sich, sondern auch unsere Musik durchläuft eine Entwicklung. Die Geschichte auf dem Album hat uns ermutigt, aus unserer Komfortzone herauszukommen: Wir haben zu Mitteln gegriffen, die wir vorher in unserer Musik nicht verwendet haben. Viele von euch werden sich fragen, ob das noch Black Metal ist? Oder ist es überhaupt Metal? Hörspiel, Hörbuch, Theater, Filmsoundtrack, Volksmusik, Performance… All diese Begriffe werden hier passen. Einige werden es hassen, andere werden es lieben…“

Das Album führt die Hörer in die Welt von Eliasz Klimowicz, dem titelgebenden Propheten Ilja. Klimowicz, ursprünglich ein einfacher Bauer, wurde später zum Anführer und Propheten der orthodoxen Grzybowska-Sekte, die bis in die 1960er Jahre aktiv war. In ihrem Zentrum stand der Kult um den selbsternannten Propheten. Patriarkh vertonen diese Geschichte unter anderem mittels eines ganzen Arsenals an volkstümlichen Instrumenten, wie Tagelharpa, Mandoline, Mandocello, Drehleier und Zithern. Um ihren neuen Kreationen einen möglichst authentischen und organischen Klang zu verleihen, haben Patriarkh außerdem mit einem Symphonieorchester und Chören zusammengearbeitet. Im Vordergrund des Albums steht stets die einmalige Kombination aus orthodoxen Elementen und doomlastigen Black Metal, die Patriarkh klar als ihren Trademark Sound etabliert haben. Angereichert wird dieser zusätzlich mit Folk, Neo-Dark-Folk und Filmmusikelementen. Dabei nutzen Patriarkh die gesamte Palette orthodoxer Musik und wagen sich in Gefilde, die so im (Black) Metal noch nicht erschlossen wurden, etwa byzantinische Monodie, liturgischer Gesang und russische Polyphonie. Diese volkstypischen und liturgischen Melodien arbeiten Patriarkh geschickt in ihren monumentalen Black Metal-Sound ein.

Das Album wurde im Januar und Mai 2024 im Tall Pine Records Studio (Behemoth, Zalewski, Afromental), Heinrich House Studio (Behemoth, Vesania, Hate), Wem Studio (Kasa Chorych, Lukasyno, Cira) und Radio Białystok Studio aufgenommen. Mixing und Mastering erfolgten durch Wojciech Wiesławski/Hertz Studio (Vader, Behemoth, Decapitated). Für die Produktion zeichnet Bandkopf Bartłomiej „Варфоломей“ Krysiuk verantwortlich. Die Lyrics von Пророк Илия sind eine interessante Mischung aus Theatertexten und Pastoralismus. Patriarkh verwenden Fragmente aus dem Stück Prorok Ilja sowie die Botschaften des polnischen Religionswissenschaftlers Włodzimierz Pawluczuk, die mit volkstümlichen und liturgischen Texten kombiniert werden. Diese Textelemente sind in verschiedenen Sprachen hörbar – zum ersten Mal auch auf Polnisch. Варфоломей beschreibt Пророк Илия als „ein Album voller eindringlicher Sentimentalität und obskurer Folklore“. Es sei „pastoral, lyrisch, episch, multidimensional und ebenso vielfältig, wie auch Podlasie vielfältig ist“.

Пророк Илия Tracklisting:

1. Wierszalin I (Lat.) – Вершалин I (Cyrillic)

2. Wierszalin II (Lat.) – Вершалин II (Cyrillic)

3. Wierszalin III (Lat.) – Вершалин III (Cyrillic)

4. Wierszalin IV (Lat.) – Вершалин IV (Cyrillic)

5. Wierszalin V (Lat.) – Вершалин V (Cyrillic)

6. Wierszalin VI (Lat.) – Вершалин VI (Cyrillic)

7. Wierszalin VII (Lat.) – Вершалин VII (Cyrillic)

8. Wierszalin VIII (Lat.) – Вершалин VIII (Cyrillic)

Пророк Илия wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

• Holzbox (Digipak, Bonus-CD, Anhänger, Flagge und Aufnäher) – auf 300 Exemplare limitiert (Napalm Records Mailorder und Patriarkh Shop exklusiv)

• Deluxe 2LP Gatefold Gold Vinyl (Alternatives Album Cover-Artwork, Bonus Vinyl, & 24 Seiten Vinyl Booklet) – auf 300 Exemplare limitiert (Napalm Records Mailorder und Patriarkh Shop exklusiv)

• 1LP Gatefold Silver Vinyl – auf 300 Exemplare limitiert (Napalm Records Mailorder exklusiv)

• 1LP Gatefold Marbled Orange Red Black Vinyl – auf 300 Exemplare limitiert (Napalm Records Mailorder exklusiv)

• 1LP Gatefold Black Vinyl

• 6 Seiten Digipak

• Digital Album

Patriarkh sind kürzlich von ihrer ausgedehnten Welttournee zurückgekehrt und bereiten sich nun auf ihre Release-Show vor. Heute Abend wird die Band das neue Album zusammen mit einem symphonischen Orchester und einem Männerchor in vollem Umfang vorstellen. Ab 7. März wird die Band in Polen unterwegs sein.

Patriarkh Live 2025:

Nowy Wierszalin Poland 2025

03.01.25 PL – Łódź / Wytwórnia – Sinfonia Orthodoxia w/symphonic orchestra and male choir

22.02.25 PL – Krosno / Rock Klub Iron

07.03.25 PL – Wrocław / Transformator

08.03.25 PL – Zabrze / CK Wiatrak

09.03.25 PL – Kraków / HYPE PARK

14.03.25 PL – Lublin / Fabryka Kultury Zgrzyt

15.03.25 PL – Olsztyn / Scena Zgrzyt

16.03.25 PL – Warszawa / Klub Proxima

17.03.25 PL – Białystok / Zmiana Klimatu

21.03.25 PL – Gdynia / Podwórko.art

22.03.25 PL – Szczecin / Kosmos

23.03.25 PL – Poznań / 2progi

Patriarkh Line-Up:

Варфоломией – Vocals

Лех – Drums

Монах Тарлахан – Guitars

Монах Борута – Guitars

Архангел Михаил – Guitars

Хиацынтос Яца – Choir

Язычник – Choir

Patriarkh online:

Website

Instagram

Facebook