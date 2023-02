Pontillo And The Vintage Crew: veröffentlichen Artwork und Trackliste ihres ersten Albums „For The Love Of Blues“

Gianni Pontillo (auch Sänger der deutschen Hard-Rock-Legende Victory) beweist auf dem ersten Album seiner neuen Formation Pontillo And The Vintage Crew seine enorme Vielseitigkeit. For The Love Of Blues ist seine persönliche Liebeserklärung an einen Musikstil, der es ihm gestattet, sowohl druckvoll aber eben auch mal sehr gefühlvoll seine Songs zu interpretieren.

Das Album erscheint am 14.04. 2023 beim deutschen Musik Label El Puerto Records.

Der Sänger Gianni Pontillo hat Formationen wie Pure Inc., The Order oder Souls Revival mit seiner Stimme den Stempel aufgedrückt und All-Star-Produktionen wie Rock Circus und This Is Rock von Das Zelt veredelt. Seit 2019 ist die Powerröhre auch als Frontmann der deutschen Hardrock-Legende Victory unterwegs. Mit Pontillo & The Vintage Crew lanciert er nun mit diversen Gastmusikern ein neues Projekt, das sein Flair für gepflegte Bluesrock- und Singer/Songwriter-Nummern perfekt zur Geltung bringt.

Neben vielen Schweizer Kollegen ist auch ein internationaler Top-Star auf dem Album zu hören: Keyboard-Legende Derek Sherinian, der als Live- oder Studio-Musiker mit Bands wie Dream Theater, Black Country Communion, Sons Of Apollo, Alice Cooper, Billy Idol und Joe Bonamassa Musikgeschichte geschrieben hat.

For The Love Of Blues Tracklist:

01 For The Love Of Blues

02 City Of Gold

03 Long Time Gone

04 Between The Lines

05 Io Senza Te06 Falling In Love

07 Sing The Blues

08 The Keeper

09 CC Song

10 Sound Of Hope

Line-Up:

Gianni Pontillo – Vocals

Mark Elliot – Guitars

Reto Wild – Drums

Alain Schwaller – Bass

Chris Iakab – Guitars

