Portrait – The Host

Artist: Portrait

Herkunft: Kristianstad, Schweden

Album: The Host

Genre: Heavy Metal

Spiellänge: 74:23 Minuten

Release: 21.06.2024

Label: Metal Blade Records

Link: https://www.facebook.com/portraitsweden/

Bandmitglieder:

Gesang – Per Lengstedt

Schlagzeug – Anders Persson

Gitarre – Christian Lindell

Gitarre – Karl Gustafsson

Bass – Fredrik Petersson

Tracklist:

1. Hoc Est Corpus Meum (Intro)

2. The Blood Covenant

3. The Sacrament

4. Oneiric Visions

5. One Last Kiss

6. Treachery

7. Sound The Horn

8. Dweller Of The Threshold

9. Die In My Heart

10. Voice Of The Outsider

11. From The Urn

12. The Men Of Renown

13. Sword Of Reason (The Steel Of Revenge)

14. The Passions Of Sophia

Bereits seit fast 20 Jahren agieren die Schweden von Portrait primär im klassischen metallischen Terrain. Trotz hervorragender Kritiken, zum Beispiel für das 2021er-Release At One With None, reicht es für den großen Sprung noch nicht. Die im Underground verehrte Truppe passte 2022 in ein Tourpaket mit Satan nahezu perfekt. Die Headlinertour steht aber noch aus. Setzen Portrait mit The Host zum großen Sprung an?

Der erste Blick auf das neue Werk zeigt einige Überraschungen. 14 Songs, eine Laufzeit von fast 75 Minuten und diverse Nummern strecken sich über mehr als fünf Minuten. Portrait haben ein Konzeptalbum geschrieben. Es geht um Schweden im 17. Jahrhundert und die damaligen Ungerechtigkeiten. Christian Lindell und seine Mitstreiter spinnen das Rad aber in Richtung aktuelle Geschehnisse und reichern das Grundgerüst mit Fantasie an.

Musikalisch waren und sind Portrait dicht beim dänischen Diamantenkönig. Aber nicht nur. Sänger Per Lengstedt zeigt eine deutlich größere Bandbreite und liefert keinen dauerhaften Falsettgesang. Die Nähe zu Mercyful Fate oder King Diamond bleibt aber unbestritten.

Nach dem Intro erklingt The Blood Covenant und liefert die bekannten Trademarks der schwedischen Truppe. Temporeich, aber mit zugänglichem Refrain, starten Per Lengstedt und Co. gelungen in den neuen Dreher. The Host und Portrait setzen Abwechslung. Lengstedt legt bei The Sacrament seine Vocals eine Oktave tiefer und stampft durch den Heavy-Metal-Garten.

Die Trommeln eröffnen Oneiric Visions, die Melodieführung ist unorthodoxer und Mercyful Fate könnten das Ding auch auf einem Album haben. Eine Halbballade, wo der Refrain herausragt (One Last Kiss) gibt es genauso auf die Ohren, wie fast thrashige Töne bei Sound The Horn. Selbst eine epische Mitsinghymne (Voice Of The Outsider) haben die Schweden auf The Host verewigt.

In Richtung Scheibenende liefern Portrait mit The Man Of Renown und Sword Of Reason zwei weitere Highlights, wo die Melodien und die Refrains jeden klassischen Heavy Metal Fan begeistern sollten. Der mehr als elfminütige Abschluss The Passions Of Sophia toppt das Ganze zum Finale. Was hatten wir? Epische Mitsinghymnen, Halbballaden, stampfende Nummern und eingängige Refrains? Genauso fassen Portrait ihre Geschichte aus dem 17. Jahrhundert zusammen und sorgen für einen herausragenden Abschluss der Platte.