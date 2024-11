Rock Hard Festival 2025: W.A.S.P und weitere neue Bands bestätigt, Vorverkauf ist gestartet

Machen wir es kurz: Die stimmungsvollste Metal-Party des Jahres nimmt Gestalt an!

Heavy Rock zum Mitsingen ist das Metier der Los-Angeles-Giganten W.A.S.P., die ihre knackigsten Hymnen nach einem Gastspiel 2012 endlich wieder im Amphitheater intonieren werden.

Als weiterer bekannter Name haben die Thrash-Titanen Exodus ihre Zusage gegeben. Der Fünfer um Gitarrist Gary Holt hatte bereits 1981 in der San Francisco Bay Area für Aufsehen gesorgt und war den Jungspunden von Metallica seinerzeit einige Karriereschritte voraus. Begleitend haben Death Angel und Municipal Waste ihr Ticket für Gelsenkirchen gebucht.

Legenden-Status kann auch Geoff Tate für sich beanspruchen. Besucher seiner Konzerte attestieren dem Sänger bärenstarke Interpretationen der Queensrÿche-Frühwerke (Operation: Mindcrime). Technisch anspruchsvoller Death Metal mit Ausflügen in die altägyptische Mythologie ist das Faible der US-Amerikaner Nile. Die britschen Prog-Großmeister Threshold kombinieren hingegen unnachahmlich Spieltechnik mit Melodie. DOOL rocken düster-melancholisch auf europäischem Top-Niveau, während sich die Schweden-Truppe The Crypt um Burlesque-Tänzerin Pepper Potemkin die Songs von Doom-Meister Leif Edling (Candlemass) auf den Leib schmieden ließ.

Und mit den wiedervereinigten Victory und den energischen Melodic-Death-Metallern Hiraes ist Hannover Rock City gleich zweimal vertreten.

Ein wie immer handverlesenes Programm aus dem Hauptquartier der Rock-Hard-Redaktion! Weitere Bands geben wir in den nächsten Wochen bekannt.

Rock Hard Festival 2025

Die bisher bestätigten Bands:

W.A.S.P.

Exodus

Geoff Tate

Nile

Death Angel

Threshold

Municipal Waste

Victory

DOOL

The Crypt

Hiraes

Die 3-Tages-Tickets kosten 148,50 Euro inklusive aller Gebühren.

Ticketlink: https://shop.rockhard.de/de-de/rock-hard-festival

Fragen zum Thema „Tickets“ beantworten wir gerne unter 0231 – 56 20 14 20 (10-17 Uhr) oder versand@rockhard.de.

Aktuelle Informationen, Videos und Interviews der beteiligten Bands sowie Impressionen vom Gelände findet man auf den Festival-Pages:

www.rockhardfestival.de

www.facebook.com/rockhardfestival

Mehr News zum Rock Hard Festival auf Time For Metal: