Rotting Christ: veröffentlichen erste Live-Single „Κατά τον Δαίμονα Εαυτού“ vom kommenden Album

Rotting Christ haben den Test der Zeit über drei Jahrzehnte lang bestanden. Von ihren bescheidenen Anfängen auf Satanas Tedeum und Passage To Arcturo in den frühen 90ern, der Entstehung ihres „hellenischen“ melodischen Black Metal-Sounds in den 2000ern mit Sanctus Diavolos und Theogonia, bis hin zu ihren späteren Meisterwerken Rituals & The Heretics, die über Season Of Mist veröffentlicht wurden – Rotting Christ sind eine Macht für sich.

Die wahre Stärke von Rotting Christ liegt jedoch nicht nur in ihrer Diskografie. Die Gebrüder Tolis bringen eine unvergleichliche Energie auf die internationalen Bühnen und spielten im Jahr 2024 hunderte von Shows.

Zur Feier ihres 35-jährigen Bestehens krönten Rotting Christ ihre Auftritte mit einem einmaligen Showcase ihrer Diskografie im Lycabettus Hill Theater in Athen, Griechenland – der Heimatstadt der Band. Ein zweistündiges, karriereübergreifendes Set mit langjährigen Klassikern aus den frühen Tagen, in denen sie den raueren Rotting Christ-Sound ausprobierten, bis hin zu den neueren, „hellenischen“ Hymnen wie The Raven oder Demonon Vrosis.

Als Vorgeschmack auf das kommende Live-Album haben Rotting Christ die audiovisuelle Performance von Kata Ton Daimona Eaftou (Κατά τον Δαίμονα Εαυτού) auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Das Video könnt ihr jetzt hier ansehen:

Auf 35 Years Of Evil Existence – Live In Lycabettus zeigen Rotting Christ, was sie am besten können – und haben dies in einer hochwertigen Aufnahme festgehalten, die diesen einmaligen Auftritt verewigt.

35 Years of Evil Existence – Live in Lycabettus erscheint am 4. April über Season Of Mist.

35 Years of Evil Existence – Live in Lycabettus – Trackliste:

1. 666

2. P’Unchaw Kachun- Tuta Kachun

3. Fire God And Fear

4. Kata Ton Demona Eaytoy

5. Apage Satana

6. Dies Irae

7. Demonon Vrosis

8. Aealo

9. Like Father, Like Son

10. King of A Stellar War

11. Shadows Follow

12. Archon

13. The Sign Of Evil Existence

14. Fgmenth Thy Gift

15. Societas Satanas

16. Forest Of N’gai

17. Sorrowful Farewell

18. Among Two Storms

19. After Dark I Feel

20. Athanatoi Este

21. Nemecic

22. In Yumen Xibalba

23. Grandis Spiritus Diavolos

24. The Raven

25. Under The Name Of Legion

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Style: Melodic Black Metal

Verfügbare Formate:

– Digital Download

– 2CD Digipak

– 3×12″ Vinyl Gatefold – Black

– 3×12″ Coloured Vinyl Gatefold – Gold w/ Linen Lamination & Gold Foil

– 3×12″ Coloured Vinyl Gatefold – Gold & Black Marbled

– 3×12″ Coloured Vinyl Gatefold – Orange & Black Marbled

– 3×12″ Coloured Vinyl Gatefold – Red & Black Marbled

Hier könnt ihr das Album vorbestellen und vormerken: https://orcd.co/rottingchristliveinlycabettus

Rotting Christ werden auf der Unholy Trinity Tour 2025 zusammen mit Behemoth und Satyricon unterwegs sein.

Unholy Trinity Tour 2025

04 April: Vienna, AT @ Gasometer

05 April: Munich, DE @ Zenith

06 April: Berlin, DE @ Columbiahalle

08 April: Zurich, CH @ Halle 622

09 April: Milan, IT @ Alcatraz

11 April: Paris, FR @ Olympia

12 April: London, UK @ O2 Brixton Academy

13 April: Tilburg, NL @ 013 Poppodium

15 April: Cologne, DE @ E-Werk

16 April: Wiesbaden, DE @ Schlachthof

18 April: Stockholm, SE @ B-K

22 April: Helsinki, FI @ Ice Hall

23 April: Riga, LV @ Palladium

26 April: Lichtenfels, DE @ Ragnaroek Fest

27 April: Prague, CZ @ 02 Universum

Tickets: https://www.rotting-christ.com/en/tour

Rotting Christ Besetzung:

Sakis Tolis – Gitarre, Gesang

Themis Tolis – Schlagzeug

Kostas „Spades“ Heliotis – Bass

Kostis Fouk – Gitarre

Rotting Christ online:

https://www.rotting-christ.com/

https://www.facebook.com/rottingchristofficial/

https://www.instagram.com/rottingchristofficial/