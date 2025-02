Rotting Christ: veröffentlichen zweite Live-Single „Δαιμόνων Βρώσης (Demonon Vrosis)“ vom kommenden Album

Rotting Christ sind seit über drei Jahrzehnten die Speerspitze des „hellenischen“ Black Metal. Von ihren Anfängen mit Satanas Tedeum und Passage To Arcturo in den frühen 90ern über die Entwicklung ihres charakteristischen „hellenischen“ melodischen Black Metal-Sounds mit Alben wie Sanctus Diavolos und Theogonia bis hin zu monumentalen Werken wie Rituals und The Heretics unter dem Banner von Season Of Mist haben Rotting Christ immer wieder Erwartungen übertroffen und ihren Klanghorizont erweitert.

Das Powerhouse-Duo Sakis und Themis Tolis spiegelt sich nicht nur in ihrer beeindruckenden Diskografie wider, sondern auch in ihren elektrisierenden Live-Auftritten. Mit mehr als hundert internationalen Shows im Jahr 2024 beeindrucken sie die Fans im gesamten Metalspektrum immer wieder aufs Neue mit ihren Live-Qualitäten.

Am 19. Februar haben Rotting Christ ihre Hymne Δαιμόνων Βρώσης (Demonon Vrosis) veröffentlicht, die die griechischen Titanen auf ihrem YouTube-Kanal hier präsentieren:

Auf 35 Years of Evil Existence – Live in Lycabettus zeigen Rotting Christ, was sie am besten können – und haben dies in einer hochwertigen Aufnahme festgehalten, die diesen einmaligen Auftritt verewigt.

35 Years of Evil Existence – Live in Lycabettus erscheint am 4. April über Season Of Mist.

Das Album hier vorbestellen & vormerken: https://orcd.co/rottingchristliveinlycabettus

Mehr Infos zu Rotting Christ (inkl. Tourdaten 2025 mit Behemoth und Satyricon) und ihrem kommenden Album 35 Years of Evil Existence – Live in Lycabettus findet ihr hier:

Rotting Christ Besetzung:

Sakis Tolis – Gitarre, Gesang

Themis Tolis – Schlagzeug

Kostas „Spades“ Heliotis – Bass

Kostis Fouk – Gitarre

Rotting Christ online:

https://www.rotting-christ.com/

https://www.facebook.com/rottingchristofficial/

https://www.instagram.com/rottingchristofficial/