Scorpions: feiern ihr 60. Bandjubiläum und kündigen „From The First Sting“-Anniversary Collection an

60 Jahre Scorpions: Um ihr mittlerweile sechs Dekaden umfassendes Schaffen gebührend zu feiern, veröffentlichen die deutschen Hardrock-Pioniere die umfangreiche Anniversary- Collection From The First Sting – eine vor unbändiger Energie nur so strotzende Werkschau, auf der die Formation noch einmal auf unvergessliche Hymnen und die ikonischsten Momente ihrer beispiellosen Karriere zurückblickt. From The First Sting wird in Europa und dem Rest der Welt als Deluxe 2LP & 2CD Bookpack und 2CD erhältlich sein.

Im Laufe ihrer Karriere verstanden sich die Scorpions mit ihrer Musik als Brückenbauer zwischen den Kulturen. Sie traten in der ehemaligen Sowjetunion, in China und Südostasien auf und leisteten so ihren Beitrag zur Völkerverständigung. Mit über 120 Millionen verkauften Tonträgern gelten die Scorpions als eine der erfolgreichsten Hardrock- und Heavy Metalbands aller Zeiten. From The First Sting ist eine musikalische Reise durch zeitlose Hits von Rock You Like A Hurricane bis Wind Of Change, die die Entwicklung der Formation und ihres einzigartigen Signature-Sounds widerspiegelt.

Außerdem enthält From The First Sting die beiden bisher unveröffentlichten Tracks This Is My Song und Still Loving You, auf dem die britische Star-Violinistin Vanessa Mae zu hören ist. Das physische Produkt ist für Fans in Europa und dem Rest der Welt in Form einer aufwändig gestalteten 2LP in farbigem Vinyl und einer 2CD in einem 40-seitigen Deluxe-Edition-Bookpack erhältlich, dass den fortwährenden Einfluss der Ikonen ihres Genres eindrucksvoll festhält.

Mit From The First Sting veröffentlicht die Formation die ultimative Scorpions Experience für eingefleischte Die-Hard-Fans und Neueinsteiger gleichermaßen. Ein aufregender Ritt durch 60 Jahre knallharten wie auch gefühlvollen Rock, mit dem die Scorpions bis heute Maßstäbe setzen.

Während viele Bands schon nach wenigen Jahren Geschichte sind, feiern diese Rocklegenden ein außergewöhnliches Jubiläum: Sechs Jahrzehnte auf der Bühne. In dieser Zeit haben sie weltweit über 100 Gold- und Platin-Auszeichnungen erhalten und mehr als 120 Millionen Tonträger verkauft. Auf Spotify wurden ihre Songs über 4 Milliarden Mal gestreamt.

Zum 60-jährigen Bandbestehen erscheint nun ein ganz besonderes Release – keine gewöhnliche Veröffentlichung, sondern eine Hommage, wie Rockmusik Generationen begeistern kann.

Auf From The First Sting sind sämtliche Hits, seltene Perlen und zwei bislang unveröffentlichte Versionen aus den Jahren 1972 bis 2022 vereint.

Erhältlich in den Formaten:

Deluxe Doppel-LP

Doppel-CD Bookpack

Doppel-LP Vinyl

Doppel-CD