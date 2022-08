Slime – Zwei

Artist: Slime

Herkunft: Hamburg, Deutschland

Album: Zwei

Spiellänge: 61:04 Minuten

Genre: Deutschpunk, Hardcore

Release: 22.07.2022

Label: Slime Tonträger/Hulk Räckorz

Link: www.slime.de

Bandmitglieder:

Gesang – Tex Brasket

Gitarre – Michael „Elf“ Mayer

Gitarre – Christian Mevs

Bass – „Nici“ Nicolussi

Schlagzeug – Alex Schwers

Tracklist:

Komm Schon Klar Heute Nicht Nix Von Punkrock Safari Bester Freund Taschenlampe Mea Culpa Outlaw Sein Wie Du Weil Fickt Euch Alle Weggefegt Wut Im Bauch Auf Die Jagd Lieben Müssen Scheiß Beerdigung Ebbe und Flut – Zwei

Slime, eine Band, die wieder auf Tour gehen wollte. Slime, eine Kultband, die sich neu erfinden musste. Darum nun Ära Zwei. Neben etlichen Live- und Kompilation-Alben erscheint nun 41 Jahre nach ihrer Gründung das bereits neunte Studioalbum der Hamburger Punks. Meilensteine wie Schweineherbst oder Alle Gegen Alle beeinflussten eine komplette Szene maßgeblich.

Als am 30. Juli 2020 Gründungsmitglied und Sänger Dirk Jora über eine E-Mail verkündete, er sei mit sofortiger Wirkung nicht mehr Mitglied von Slime, wusste niemand, wie es mit der Truppe weitergehen sollte. Wie damit umgehen, wenn plötzlich die Stimme der Band weg ist? Niemand hätte es der Deutschpunk-Institution wirklich übel genommen, wenn sie die Flinte ins Korn geworfen hätte. Von Auflösung der Band war allerdings nie etwas zu hören und einzelne Äußerungen, wieder live auftreten zu wollen, wurden lauter. Schließlich musste die 2020er-Tour ja wegen des Ausstiegs abgesagt werden. Gitarrist Michael „Elf“ Mayer ist nun einzig verbliebenes Gründungsmitglied. Als eigene Cover-Band, die mit einer „halbgaren B-Mannschaft“ durch die Lande tingelt, hatten die Jungs keinen Bock. Slime-Urgestein und zweiter Gitarrist Christian Mevs hatte mit Tex Brasket, einem ehemaligen Berliner Straßenmusiker, schon an einigen Solosongs gearbeitet und ihn kurzerhand eingeladen, bei der nächsten Bandprobe von Slime als Sänger „einzuspringen“. Genau fünf alten Klassikern später sollen die perfekte neue Konstellation und eine Frischzellenkur festgestanden haben. Da sie ja nicht nur mit dem alten Zeug auf Tour gehen wollten, musste ein neues Album auch als Zeichen der neuen Ära her.

15 Songs entstanden innerhalb eines knappen Jahres. Die Tracks wurden von Tex Brasket mit Slime im Studio Salon Berlin aufgenommen und von Jörg Umbreit in den Principal Studios in Senden gemischt. Erscheinen wird Slime Zwei auf dem bandeigenen Label Slime Tonträger in Kooperation mit Hulk Räckorz als Vertriebspartner.

Waren die letzten drei Alben seit der Reunion 2009 zwar solide, aber nicht überragend, geht es mit der Ära Zwei wieder nach vorne. Fünfzehn neue Songs, deren Texte alle aus der Feder von Tex Brasket stammen, bringen neue Frische in die Band. Vier Titel wurden komplett von ihm komponiert. Der sechzehnte Song ist mit Ebbe Und Flut eine Art Bonussong. Es ist eine Neuaufnahme des 2020er-Songs aus dem Album Wem Gehört Die Angst.

Die Texte sind gesellschaftskritisch und angriffslustig sowie zielgerichtet. Das Leben von Tex Brasket scheint in Worte und Noten verpackt zu sein. Sie handeln von Drogen (Mein Freund) genauso wie vom harten Alltag auf der Straße (Komm Schon Klar, Heute Nicht, Taschenlampe, Outlaw). Er kreidet die Missstände der Gesellschaft gnadenlos an. Politisch gnadenlos wird es in Safari. Rassismus in deutschen Behörden, von Neonazis thematisiert. Natürlich nimmt Tex Brasket Bezug auf ein Problem, das in Berlin schon früh in den Siebzigern für Schlagzeilen sorgte. Hohe Leerstände bei gleichzeitiger Obdachlosigkeit ist noch immer ein Thema, das polarisiert. Dass das System weiterhin der Kritik ausgesetzt ist, zeigt der Song Wut Im Bauch. Heuchelei und Selbstbeweihräucherung der Werte des Westens stehen auf der Anklagebank. Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche wird musikalisch und textlich derb im Track Mea Culpa angeklagt. Derb sind allerdings fast alle Texte. Vokabular wie „Scheiße“, „Fresse“ und „Arsch“ sind keine Ausnahme. Weil Fickt Euch Alle macht das schon im Songtitel deutlich. Bereits beim ersten Hören des Albums wird klar, dass es nicht nur eine neue Ära in Bezug auf die Stimme, sondern auch im Songwriting ist. Grundwerte des Punks werden zurückgeholt, Grenzen zum Deutschrock werden gezogen. Man merkt dem neuen Album die Straßenköter-Herkunft sofort an. Unter Fans der Band wird das Album nicht überall ankommen und mit Sicherheit diskutiert werden. „Herzlichen Willkommen in der Scheiße!“, die Begrüßung im Opener Komm Schon Klar setzt sofort ein klares Zeichen. Musikalisch hingegen ist nichts auszusetzen. Alle Tracks gehen klar nach vorne. Sogar für Soli wie bei Wut Im Bauch ist Platz.

Fünf Songs wurden bereits als Video ausgekoppelt. So kann sich der geneigte Fan einen starken Vorgeschmack bilden, was ihn mit dem Album erwartet. Mit den Songs Komm Schon Klar, Sein Wie Du, Heute Nicht, Mea Culpa und Bester Freund steht eine hervorragende Auswahl zur Verfügung.

Wie sich alte Songs der Band in der neuen Ära anhören werden, wird mit dem „Bonussong“ deutlich. Etwas schneller, etwas kompakter als das Original kommt Ebbe und Flut – Zwei daher.

Das Album kommt in diversen physikalischen Varianten auf den Markt. Bei Nuclear Blast zum Beispiel stehen neben dem CD-Digipak Vinyl-Doppel-LPs in Schwarz, Weiß oder Grün zur Auswahl. Bei EMP exklusiv eine in Rosa. Zum Download und Stream stehen alle bekannten Anbieter zur Verfügung.