Sober Truth: neues Album „Laissez Faire, Lucifer! [ lɛseˈfɛʀ, ˈluːsɪfə(r)! ]“ und Releaseshow am 11.09.2021 in der Groove Bar in Köln

Viel Neues zu vermelden gibt es von den Groove Metallern Sober Truth! Nachdem sie vor Kurzem für den 16.07.2021 ihre zweite Singleauskopplung Planted Brains zu ihrem sechsten Studioalbum angekündigt hatten, gibt es nun neue Nachrichten: Sober Truth haben den Albumtitel, das Releasedatum und die Releaseshow zum neuen Album zu vermelden.

Am 11.09.2021 wird das neue Album Laissez Faire, Lucifer! [ lɛseˈfɛʀ, ˈluːsɪfə(r)! ] offiziell erscheinen. Die Releaseparty wird am gleichen Tag in der Groove Bar steigen. An jenem Ort also, wo die Band im letzten Jahre unter Corona Bedingungen ein sensationelles Konzert ablieferte. Den Beteiligten wird heute noch das Wasser im Munde zusammenlaufen. Hier könnt ihr den Abend des letzten Jahres nochmals Revue passieren lassen.

Die Band zum neuen Album:

„Mitreißend. Tiefgehend. Einzigartig.“ Der Pandemie zum Trotz, haben wir uns nicht aufhalten lassen und veröffentlichen in physikalischer und digitaler Form am 10.09.21 unsere neueste Schöpfung: Laissez Faire, Lucifer! [ lɛseˈfɛʀ, ˈluːsɪfə(r)! ] über ACFM Records und Soulfood. Wir sind mächtig stolz, Euch bald unser neues Masterpiece um die Ohren hauen zu können. Am 11.09.21 veröffentlichen wir unser 6tes Studioalbum LIVE, LAUT und In FARBE in der Groove Bar in Köln Porz.“

Die Fans können das VVK über den Sober Truth Shop ab sofort erwerben. Sober Truth werden für diesen Abend ein speziell angefertigtes Hardticket anbieten. Hier kommt ihr direkt zum Ticket.

Sober Truth sind:

Gitarre, Gesang – Torsten Schramm

Schlagzeug – Sam Braw

Bass – Jules Rockwell

Gitarre – Aaron Vogelsberg

Bandseite im Internet: http://sober-truth.com/