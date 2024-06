Soulbound: veröffentlichen Single und Video „Forever In The Dark“

Soulbound haben Forever In The Dark veröffentlicht, die neue Single vom kommenden Studioalbum obsYdian (Metalville Records / Rough Trade – VÖ 26.07.)

Das offizielle Video kann hier angesehen werden:

Für Liebhaber düsterer Klangwelten präsentieren Soulbound mit Forever In The Dark aus obsYdian ein Gothrock Meisterwerk. Dieser Track, produziert von Chris Harms von Lord Of The Lost, erforscht mit packender Melodie universelle Gefühle von Verlust, Schmerz und Verzweiflung und mündet in der schweren Akzeptanz der Ausweglosigkeit. Soulbound beweisen ihre Fähigkeit, emotionale Landschaften zu erschaffen, die über die Musik hinausgehen.

