Staind: veröffentlichen neue Single und kündigen ihr erstes Album seit 12 Jahren „Confessions Of The Fallen“ für den Herbst 2023 an

Die Multi-Platin-Rockband Staind hat die brandneue Single Lowest In Me aus ihrem kommenden Album Confessions Of The Fallen veröffentlicht, die ab sofort über Alchemy Recordings/BMG auf allen Musikplattformen erhältlich ist.

Confessions Of The Fallen – das erste neue Studioalbum von Staind seit 2011 – erwacht mit der Debütsingle Lowest In Me zum Leben, die sowohl vertraut als auch frisch ist.

Die Markenzeichen des Sounds, den die Band vor fast 30 Jahren etabliert hat, sind alle vorhanden – Aaron Lewis‘ Gesang, der sich vom melodischen Keifen zu einem höllischen Brüllen wandelt, Mike Mushoks wilde Gitarre, die den Track vorantreibt, Johnny April und Sal Giancarelli, die ihn mit großer Energie auf den Punkt bringen. Aber es schleichen sich auch einige neue Akzente ein, elektronische Aromen, die dem Song, wie auch dem Rest des 10-Track-Albums, eine erfrischte und zeitgemäße Sensibilität verleihen und uns wissen lassen, dass es sich immer noch um Staind handelt, aber dass Staind seit dem selbstbetitelten Album von 2011 nicht mehr in einer Zeitkapsel liegt.

„Ich wollte den Sound modernisieren und uns auf den neuesten Stand bringen“, sagt Lewis. „Man kann die Band sicherlich wiedererkennen, aber gleichzeitig hört man, dass wir aufgepasst haben und verstehen, welche Art von Klängen und Ansätzen wir verwenden können, die es beim letzten Mal vielleicht noch nicht gab.“ Mushok fügt hinzu: „Es ist unbestreitbar Aarons Stimme, und das gilt auch für die Songs. Wir haben uns zusammengesetzt und viel Zeit damit verbracht, uns auf die Richtung zu konzentrieren, und es gefällt uns sehr, wie es geworden ist.“

Über Staind

Staind besteht aus dem Leadsänger und Rhythmusgitarristen Aaron Lewis, dem Leadgitarristen Mike Mushok, dem Bassisten und Backgroundsänger Johnny April und dem Schlagzeuger Sal Giancarelli. Die Band wurde 1995 in ihrer Heimatstadt Springfield, Massachusetts, gegründet. Im Laufe ihrer Karriere hat die Band sieben Studioalben und acht Top-10-Singles veröffentlicht und weltweit über 15 Millionen Alben verkauft. Break The Cycle, das 2001 erschien und von der RIAA mit 5-fachem Platin ausgezeichnet wurde, enthielt die Hitsingle It’s Been Awhile, einen der meistgespielten Songs in der modernen Rockradiogeschichte, der 20 Wochen auf Platz 1 stand. Nach einer fünfjährigen Pause kamen Staind 2019 für einige unvergessliche Festivalauftritte und eine Reunion-Show in ihrer Heimatstadt wieder zusammen, die für das Live-Album Live: It’s Been Awhile aufgezeichnet wurde. Staind werden im September 2023 ihr neues Studioalbum Confessions Of The Fallen veröffentlichen, ihr erstes seit zwölf Jahren.

