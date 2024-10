Stepfather Fred: veröffentlich weiteren Song aus dem kommenden Album „Rubicon“

Mit ihrem sechsten Album Rubicon überschreiten die Heavy Alternative Rocker Stepfather Fred wie gewohnt Genregrenzen und liefern ein unglaublich vielseitiges Werk ab. Während Songs wie Tripping My Demon an Five Finger Death Punch erinnern, taucht in sVenorita plötzlich eine spanische Gitarre auf. Abacus hingegen enthält Elemente von Tool und nimmt den Hörer mit auf eine depressiv emotionale Reise, während der Kracher Collecting Faith Hoffnung weckt.

Den vier Allgäuern gelingt es dabei immer, die nötige Energie in ihr Songwriting zu integrieren, um auf der Bühne ein Feuerwerk aus Emotion, Power und Party zu garantieren. Deshalb geht der neue Longplayer ab Oktober auf große Rubicon-Tour quer durch Mitteleuropa. Hier wird die absolute Live-Band Stepfather Fred ihre ganze Erfahrung aus über 550 Shows und Festivals nutzen, um das Publikum mit ihrer Energie, Spielfreude und Hingabe mitzureißen. Neben Tracks vom neuen Album werden auf der Headliner-Tour auch die bewährtesten Songs aus der Bandgeschichte gefeiert.