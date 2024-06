Buchtitel: Ihr Wollt Es Dunkler

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 736 Seiten

Genre: Thriller, Krimi

Release: 30.05.2024

Autor: Stephen King

Link: https://www.penguin.de/Buch/Ihr-wollt-es-dunkler

Verlag: Heyne Verlag

Buchform: Gebundenes Buch, Geb. mit SU

ISBN-Nummer: 978-3-453-27472-3

Ihr Wollt Es Dunkler ist der neueste Thriller von Stephen King, der am 30.05.2024 im Heyne Verlag veröffentlicht wurde. Auf 736 spannenden Seiten entführt der Meister des Grauens seine Leser erneut in eine düstere Welt voller Geheimnisse. Das in deutscher Sprache verfasste Buch erschien als gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag, verspricht fesselnde Lesestunden für alle Fans des Thriller- und Krimi-Genres und umfasst zwölf eigene kleine Geschichten.

Die Story von Stephen King – Ihr Wollt Es Dunkler:

Nach einer unheimlichen Begegnung in den Wäldern von Maine erleben zwei Freunde einen unvermittelten Aufstieg in ihrer Karriere, doch ihr schauriges Geheimnis nehmen sie mit ins Grab. Danny hat einen Albtraum von einer Leiche, die er später tatsächlich findet, und wird von der Polizei als Hauptverdächtiger angesehen. Vic verbringt seine Ferien in Florida und trifft dort auf eine seltsame alte Frau – eine Bekanntschaft, die ihn in einen Strudel des Schreckens zieht. Dies sind nur drei der zwölf neuen Geschichten, die Stephen King in Ihr Wollt Es Dunkler präsentiert.

King beleuchtet in dieser Sammlung verschiedene Aspekte des gegenwärtigen Amerikas, erkundet finstere Mächte und stellt existenzielle Fragen. Mit seinen vielfältigen Erzählungen, die Genres wie Thriller, Krimi und Horror umfassen, zieht er die Leser in seinen Bann. Seine bisherigen Sammlungen – Zwischen Nacht Und Dunkel, Basar Der Bösen Träume und Blutige Nachrichten – haben bereits weltweit die Bestsellerlisten erobert. In seinem neuen Werk beweist King erneut seine Meisterschaft im Erzählen packender und vielschichtiger Geschichten.