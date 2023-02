The Hawkins – Aftermath

Unser neuer Partner The Sign Records hat uns älteres Material ihrer Bands gesendet. Daher blicken wir heute ins Jahr 2021 zurück. Vor anderthalb Jahren haben The Hawkins ihr Album Aftermath herausgebracht. Das Thema von Aftermath besteht aus den fünf Stadien der Trauer, das im Kontext einer auseinanderbrechenden Beziehung gleichkommt. Sechs Tracks werden in 21 Minuten angestimmt. Mittendrin immer der Sänger Johannes Carlsson, der dem wilden Rockklangbild Leben einhaucht. Sentimental, mutig und verletzlich kämpfen die vier Musiker von The Hawkins gegen die immer höher werdenden emotionalen Hürden an. Der charakteristische Garage-Rock-Sound der Schweden präsentiert Eigenschaften der ersten Genrestunde auf. Ablehnend, mit einer gewissen Punk-Attitüde verschließen sie nicht die Augen vor dem Wesentlichen, was bereits durch die Thematik der Scheibe verdeutlicht wird. Trotz des ernsten lyrischen Themas können die Skandinavier lockere Songs kreieren. Das unterhaltsame Songwriting und die unbeschwerte Energie bringen Fifth Try und Jim & Kate in eine gute Position. Das Mini-Album wurde bei Shiitake Sounds aufgenommen, von Johannes Carlsson gemischt und von Hans Olsson gemastert. Für meinen Geschmack bringen The Hawkins viel mit und man darf auf das nächste Werk gespannt sein. Durch die vielen Backvocals und zwei Gitarren bekommen sie als Quartett einen coolen Sound in die Stücke. Druckvoll, nicht überladen und durch die meist traurigen Gefühle geprägt, setzen sie immer wieder kleine Höhepunkte und wissen bereits einen Refrain gut zu nutzen, um dem potenziellen Hörer einen Ohrwurm einzupflanzen. Dabei sollte man immer wieder Johannes Carlsson hervorheben, der als Gitarrist und Sänger maßgeblich Erfolg an den Nummern hat. Wenn The Hawkins an euch bislang auch vorbeigegangen sein sollten, gebt den Jungs eine Chance – hier kann in den nächsten Monaten Größeres entstehen.

