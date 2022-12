The Legion: Ghost: mit neuer Single und neuem Video „Farewell“

Die Kölner von The Legion: Ghost haben mit Farewell eine neue Single/ein neues Video veröffentlicht. Entgegen des Songtitels ist der Track für die Band der erste Schritt in Richtung Profiliga.

Seit 2015 hat die Band zwei von einem kleinen Label lizenzierte Alben veröffentlicht und zahlreiche Konzerte in und um Deutschland gespielt. Zu den Highlights zählen neben dem Support von Ektomorf auf ihrer European Fury Tour durch Europa, vor allem Konzerte als Support für Callejon, All That Remains, The Charm The Fury, Misery Index und Hatesphere. Im Jahr 2022 haben sie Ensiferum und Dark Tranquility auf Tour in mehreren Ländern in ganz Europa supportet.

Aktuell arbeitet die Band mit Daniel Haniß (Eskimo Callboy) an neuem Material, welches deutlich moderner und eingängiger ist und nicht zuletzt auch aufgrund der druckvollen Produktion für ein größeres Publikum interessant wird. Farewell ist der erste Vorgeschmack daraus und zugleich das Debüt bei Easthaven Records.

„Farewell ist ein harter Track mit emotionaler Atmosphäre und dreht sich um den Verlust geliebter Menschen“, so die Band „Der Song enthält Gastauftritte von Kassim Auale ( Ex-Alazka), der den Chorus singt und Diego Cavalotti (Lacuna Coil), der ein Gitarrensolo beisteuert.“