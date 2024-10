The Offspring – Supercharged

Die legendäre US-amerikanische Punk-Rock-Band The Offspring aus Orange County, Kalifornien, sorgt erneut für Aufsehen: Am 11.10.2024 erschien ihr elftes Studioalbum Supercharged über Concord Records. Mit einer Laufzeit von 32 Minuten und 22 Sekunden bringt das Album frischen Wind in die Szene, doch ist dieser in der gewählten Form auch erwünscht? Neben dem markanten Gesang von Frontmann Bryan „Dexter“ Holland ist auch Multiinstrumentalist Jonah Nimoy, der seit 2023 dabei ist, erstmals auf einem Album der Band zu hören. Ebenfalls neu an Bord ist Schlagzeuger Brandon Pertzborn, der seit 2023 zur Band gehört. Schaffen es die Amerikaner, an die großen Erfolgen anzuknüpfen? Let The Bad Times Roll von vor drei Jahren kann man auch eher als gehobenen Standard bewerten, der nicht an die legendären Platten wie Americana und Smash herankommt.

Mit den ersten beiden Songs Looking Out For #1 und Light It Up starten The Offspring in die moderne Scheibe Supercharged. Der Sound ist durchaus interessant und beinhaltet viele Party-Pop-Punk-Riffs. Die Punkrock Hooks der Neunziger werden leider nicht aufgezogen. Der Sprung Back To The Roots ist für Dexter somit noch keine Alternative. Seine Gesangsfarben kommen gut heraus und geben den einzelnen Songs den gewünschten Kick. Wenn im US-Punkrock einer markant am Mikrofon agiert, dann ist es Mister Holland. Eine gute Chartplatzierung wird auch mit diesem Silberling herausspringen, dafür ist die Fanbase zu stark. Tracks wie Ok, But This Is The Last Time sind schon sehr weichgespült und haben nur noch wenige markante Momente. Mein persönlicher Höhepunkt hört auf den Namen Truth In Fiction, der zumindest mal gut vorangeht und auch einen Platz auf der Splinter haben könnte. Um einen verständlichen Vergleich zu bringen, Americana und Smash kann man sich als süffiges Pils vorstellen, Supercharged ist hingegen nur ein Bud Light, bei dem die letzten Umdrehungen zu einer perfekten The Offspring Veröffentlichung fehlen.

