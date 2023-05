The Revenants – Ghosts

Ghost ist das lang erwartete Debütalbum der deutschen Truppe The Revenants, die sich aus der charismatischen Sängerin Michelle Darkness von End Of Green, Fabiano Arganese und Marc Ayerle zusammensetzt und wurde vor vier Wochen veröffentlicht. Seit dem 21.04.2023 steht die Scheibe über El Puerto Records griffbereit bei eurem CD Dealer und präsentiert eine fesselnde Mischung aus Gothic Rock und Rock, die die Zuhörer in ihren Bann zieht. Mit einer Gesamtlaufzeit von beeindruckenden 87 Minuten erstreckt sich Ghost über zwei CDs, wobei jede CD mit jeweils zehn kraftvollen Songs gefüllt ist. Das Doppel-CD-Digipack bietet genügend Platz für die Vielfalt der musikalischen Reise, die The Revenants auf diesem Album unternommen haben.

Die Band wurde im Jahr 2018 gegründet und hat seitdem einen Sound entwickelt, der von dunklen Vocals und einer Mischung aus Einflüssen von Bands wie Him, End Of Green, Mono Inc, The 69 Eyes bis hin zu Billy Idol, Roxette und Nashville geprägt ist. Das Ergebnis ist ein Dark-Rock-Erlebnis, das sowohl eingängig als auch atmosphärisch ist und den Hörer in eine düstere und faszinierende Welt entführt. In allen Belangen ordentlich unterwegs, fehlt es lediglich an ein/zwei ganz großen Hits, die aus der Masse herausstechen. Ghost bietet eine interessante Mischung unterschiedlicher Stile, die sich zu einem gelungenen kollektiven Werk vereinen. Die Tracks sind sorgfältig arrangiert und bieten eine Vielfalt, die von energiegeladenen Rockhymnen bis hin zu melancholischen Balladen reicht. Obwohl Ghost keine großen Höhepunkte im traditionellen Sinne bietet, ist es gerade diese kontinuierliche Qualität, die das Album so fesselnd macht und den Hörer auf eine liebevolle Art entschleunigt. The Revenants Debütalbum ist eine von der ersten Sekunde an guten Leistung, die sowohl Fans von Gothic Rock als auch frischem, modernen Rock begeistern wird. Mit Ghost wurde eine solide Grundlage geschaffen, auf die die drei Musiker ihre zukünftigen Werke problemlos aufbauen können.

