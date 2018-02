Ab sofort gibt es ein neues Video für „Best In The West“ …

… und im Frühjahr geht aus auf Tour. Neben einer Kanada Tour mit den wunderbaren The Lazys im April spielen The Wild! auf den beiden US Festivals Welcome To Rockville und Carolina Rebellion. Anschließend geht es dann nach Europa wo man u.a als Support für die legendären Rose Tattoo auch endlich auf Deutschen Bühnen die Sau rauslassen kann.

05. Juni Hamburg – Markthalle (Zusatzshow)

07. Juni Osnabrück – Bastard Club (Headlinershow)

08. Juni Hamburg – Markthalle (ausverkauft)

09. Juni Aschaffenburg – Colos Saal (ausverkauft)

10. Juni Mannheim – 7er Club (Headlinershow)

12. Juni Dornbirn – Conrad-Sohm (AUT)

13. Juni Pratteln – Z7 (SWI)

15. Juni Bochum – Zeche

17. Juni Bremen – Tivoli

19. Juni Neuruppin – Kulturhaus

20. Juni Berlin – Festsaal Kreuzberg

