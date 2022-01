There´s A Light – Fo̶r̶ ̶Wh̶a̶t̶ ̶Ma̶y̶ ̶I ̶Ho̶pe̶? For What Must We Hope

Artist: There´s A Light

Herkunft: Lahr, Schwarzwald, Deutschland

Album: Fo̶r̶ ̶Wh̶a̶t̶ ̶Ma̶y̶ ̶I ̶Ho̶pe̶? For What Must We Hope?

Spiellänge: 60:38 Minuten

Genre: Post Rock, Shoegaze

Release: 10.12.2021

Label: Napalm Records

Link: https://www.facebook.com/theresalightband/

Bandmitglieder:

Gesang, Bass – Andreas Richau

Gitarre – David Christmann

Gitarre – Markus Dold

Piano / Synth / Percussion – Jonas Obermüller

Schlagzeug – Jan Lüftner

Gast:

Cello – Akito Goto

Tracklist:

…The Storm Will Set The Sails Within The Tides Magnolia Like The Earth Orbits Sun Dark Clouds Behind, Bright Skies Ahead Refugium Elpis Fear Keeps Pace With Hope Be Brave, Fragile Heart Appearance Of Earth Even In The Darkest Place…

Eine Band aus dem Schwarzwald, ein Label aus Österreich und im Sack wunderbare, atmosphärische, melancholische Melodien, die an der Küste ihre Heimat haben könnten.

There´s A Light haben ihren Stammsitz in Lahr, mitten im Schwarzwald, nahe der französischen Grenze. 2011 als Studioprojekt gegründet, kamen sie 2018 mit dem ersten, selbst eingespielten Album A Long Lost Silence in die Öffentlichkeit. Dieses Album brachte ihnen eine ausverkaufte Tour durch China ein. Nun also Album Nummer zwei mit einem weltweiten Vertrag bei Napalm Records. Mit Fo̶r̶ ̶Wh̶a̶t̶ ̶Ma̶y̶ ̶I ̶Ho̶pe̶? For What Must We Hope liefern sie ein nahezu instrumentales Album ab, das nur punktiert Gesang einsetzt. „Eine Symbiose aus Post-Rock und Ambient-Musik“, wie sie ihren Stil selbst beschreiben, trifft den Nagel auf den Kopf. Gemischt und gemastert wurde das Album von Dimi Conidas, das Artwork steuerte Oliver Hummel von hummelgrafik.de bei.

Der Album-Opener …The Storm Will Set The Sails fesselt sofort mit seiner Melodie und großartigen Arrangements. Die am Ende einsetzenden und immer lauter werdenden Drums erinnern eher an eine Galeere als an ein Segelschiff. Mit Within The Tides folgt ein dramatischer, progressiverer Song, der als Soundtrack in einem Film gut aufgehoben wäre. Die Spannung steigt, schafft das Schiff das Ein-/Auslaufen während der Gezeiten? Erst nach gut sechzehn Minuten, beim vierten Track, setzt zum ersten Mal der emotionale Gesang von Bassist Andreas Richau ein. Like The Earth Orbits Sun ist ein ruhiger, melodiöser Song, bei dem der Gesang mehr aus dem Background und dem Chor kommt. Sein Gesang kommt auch noch bei Elpis und dem sphärischen Be Brave, Fragile Heart zum Einsatz. Bei Appearance Of Earth werden andere Klänge angestimmt. Neben der Stimme des Apollo-11-Astronauten Michael Collins kommt noch ein Cello von Gastmusiker Akito Goto dazu. Dass es nicht nur stimmungsvoll geht, beweisen allein die letzten beiden Tracks des Albums. Bei Appearance Of Earth und Even In The Darkest Place… werden die Wurzeln des PostRock allzu deutlich.

Das Album ist neben den mittlerweile obligatorischen digitalen Medien zum Download und Stream auch als CD-Digipak und Doppel-Vinyl erschienen. Im Napalm-Store wird für die Sammler gerade eine auf 100 Stück limitierte Curacao-Black-Marble Sonderausgabe angeboten, während die ebenfalls auf 100 Stück limitierte „Glow In The Dark“-Pressung, die nur im Bandcamp erhältlich war, ausverkauft ist. Bei Napalm weiterhin erhältlich ist die Doppel-LP im Gatefold in Ocean Blue (limitiert auf 300) und in Schwarz.