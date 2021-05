Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Die Apokalyptischen Reiter, Cathedral, Accu§er, Xandria u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht- bzw. die Neun-Minuten-Marke geknackt und in 55 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Zehn-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Galaktik Cancer Squad – Omnivore

Artist: Galaktik Cancer Squad

Herkunft: Deutschland

Song: Omnivore

Album: Celestia

Genre: Progessive Black Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 10:19 Minuten

Link: https://www.facebook.com/GalaktikCancerSquad

Die Apokalyptischen Reiter – … Vom Ende Der Welt

Artist: Die Apokalyptischen Reiter

Herkunft: Deutschland

Song: … Vom Ende Der Welt

Album: All You Need Is Love

Genre: Melodic Death Metal, Heavy Metal, Folk Metal, Hard Rock

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 10:19 Minuten

Link: https://reitermania.de

The Offspring – Pay The Man

Artist: The Offspring

Herkunft: USA

Song: Pay The Man

Album: Americana

Genre: Punkrock, Pop-Punk- Skatepunk, Alternative Rock

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 10:19 Minuten

Link: https://www.offspring.com

Cathedral – An Observation

Artist: Cathedral

Herkunft: England

Song: An Observation

Album: The Last Spire

Genre: Doom Metal, Stoner Doom

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 10:19 Minuten

Link: https://www.facebook.com/cathedral

Siebenbürgen – Levande Begravd

Artist: Siebenbürgen

Herkunft: Schweden

Song: Levande Begravd

Album: Delictum

Genre: Dark Metal, Gothic Metal, Melodic Black Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 10:19 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Siebenbürgen/1407

Accu§er – Accuser

Artist: Accu§er

Herkunft: Deutschland

Song: Accuser

Album: The Conviction

Genre: Thrash Metal, Groove Metal

Veröffentlichung: 1987

Spielzeit: 10:20 Minuten

Link: https://accuser.de

Disillution – Alea

Artist: Disillution

Herkunft: Deutschland

Song: Alea

Album: Alea (Single)

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 10:20 Minuten

Link: https://disillusion.de

Leprous – Forced Entry

Artist: Leprous

Herkunft: Norwegen

Song: Forced Entry

Album: Bilateral

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 10:20 Minuten

Link: https://www.leprous.net

Xandria – Sacrificium

Artist: Xandria

Herkunft: Deutschland

Song: Sacrificium

Album: Sacrificium

Genre: Symphonic Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 10:21 Minuten

Link: http://www.xandria.de

Dream Theater – Blind Faith

Artist: Dream Theater

Herkunft: USA

Song: Blind Faith

Album: Six Degrees Of Inner Turbulence

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 10:21 Minuten

Link: https://dreamtheater.net

Budgie – Parents

Artist: Budgie

Herkunft: Wales

Song: Parents

Album: Never Turn Your Back On A Friend

Genre: Heavy Metal, Hard Rock, Progressive Rock

Veröffentlichung: 1973

Spielzeit: 10:21 Minuten

Link: http://www.budgie.uk.com

The Cure – The Promise

Artist: The Cure

Herkunft: England

Song: The Promise

Album: The Cure

Genre: Dark Wave, Gothic Rock

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 10:21 Minuten

Link: https://www.thecure.com

Uriah Heep – The Magician’s Birthday

Artist: Uriah Heep

Herkunft: England

Song: The Magician’s Birthday

Album: The Magician’s Birthday

Genre: Hard Rock

Veröffentlichung: 1972

Spielzeit: 10:21 Minuten

Link: http://www.uriah-heep.com/newa/index.php

Primal Scream – Come Together

Artist: Primal Scream

Herkunft: Schottland

Song: Come Together

Album: Screamadelica

Genre: Rock, Indie Rock, Alternative Rock, Neo Psychedelic Rock, Indie Pop

Veröffentlichung: 1990

Spielzeit: 10:21 Minuten

Link: http://www.primalscream.net

Running Wild – The Ghost (T.E. Lawrence)

Artist: Running Wild

Herkunft: Deutschland

Song: The Ghost (T.E. Lawrence)

Album: The Brotherhood

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 10:22 Minuten

Link: https://www.facebook.com/runningwildmusic

Bergthron – Frostrunen

Artist: Bergthron

Herkunft: Deutschland

Song: Frostrunen

Album: Faust Für Faust

Genre: Black Metal, Progressive Black Metal, Pagan Metal, Atmospheric Black Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 10:22 Minuten

Link: https://www.bergthron.de

Nightwish – Beauty Of The Beast

Artist: Nightwish

Herkunft: Finnland

Song: Beauty Of The Beast

Album: Century Child

Genre: Symphonic Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 10:22 Minuten

Link: https://www.nightwish.com

Dark Heresy – Tyler’s Stand

Artist: Dark Heresy

Herkunft: England

Song: Tyler’s Stand

Album: Abstract Principles Taken To Their Logical Extremes

Genre: Avantdarde Death Metal, Progressive Death Metal

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 10:22 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Dark-Heresy-141254712565485/

Neil Young – Natural Beauty

Artist: Neil Young

Herkunft: Kanada

Song: Natural Beauty

Album: Harvest Moon

Genre: Rock, Folk Rock

Veröffentlichung: 1992

Spielzeit: 10:22 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Neil-Young-Info-128359010564379/

Nagelfar – Hellebarn

Artist: Nagelfar

Herkunft: Deutschland

Song: Hellebarn

Album: Virus West

Genre: Black Metal, Extreme Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 10:23 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Nagelfar/2149

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.