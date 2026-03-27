Torian: kündigen ihr neues Album „The Lost Legion Rising“ für den Mai 2026

Torian ist eine deutsche Power Metal- Band, die bei Massacre Records unter Vertrag steht. Die 2002 gegründete Band verbindet klassischen Heavy Metal mit modernen Power Metal- Elementen.

Torian hat bisher vier Alben als Label- Veröffentlichungen und eine selbstveröffentlichte EP herausgebracht. Ihr kommendes Album The Lost Legion Rising wird im Mai 2026 erscheinen. Torian ist eine erfahrene Live- Band mit einer treuen Fangemeinde. Die Band stand bereits mit zahlreichen internationalen Metal- Acts wie Sabaton,

Dragonforce und Vicious Rumors auf der Bühne.

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