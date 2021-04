Toto und The Players Club/Mascot Label Group: kündigen weltweite Veröffentlichung von ‚With A Little Help From My Friends‘ für den 26.06.2021 an

Die Aufzeichnung fängt eine besondere Nacht vom 21.11.2020 ein, als Steve Lukather, Joseph Williams und David Paich mit dem neuen Toto Line-Up für ein globales Streaming Event in Los Angeles auftraten. Zu Lukather, Williams und Paich gesellten sich für dieses nächste Kapitel ihrer unauslöschlichen Geschichte die neuen Bandmitglieder Bassist John Pierce (Huey Lewis And The News), Schlagzeuger Robert „Sput“ Searight (Ghost-Note / Snarky Puppy) und Keyboarder / Background-Sänger Steve Maggiora (Robert Jon & The Wreck), der Keyboarder Dominique „Xavier“ Taplin (Prince, Ghost-Note) und der Multi-Instrumentalist und Sänger Warren Ham (Ringo Starr). Dies markiert die fünfzehnte Inkarnation von Toto, unter Berücksichtigung der Bandmitglieder oder Sidemen, die hinzukamen oder ausschieden. Mit Till The End gibt es hier den ersten Ausschnitt des Videos bei YouTube:

Ab sofort kann man unter folgendem Link vorbestellen: https://smarturl.it/TOTO-MLG.

Neben der LP Version sind auch eine CD/DVD oder CD/Blu-ray Version erhältlich.

Die Trackliste enthält Till The End, Hold The Line, Pamela, Kingdom Of Desire, White Sister, You Are The Flower, I Won’t Hold You Back, Stop Loving You, Home Of The Brave, Rosanna und With A Little Help From My Friends. Auf der DVD und Blu-ray ist neben dem Auftritt eine Dokumentation zu sehen in der alle Mitglieder der aktuellen Besetzung zu Wort kommen.

Steve Lukather zur Entstehung der Aufnahmen: „Wenn so großartige Musiker unsere Songs spielen, ehrt uns das. Wir wollen nach vorne schauen und die Dokumentation gibt einen guten Einblick in unsere Gedanken. David Paich wird neben Joseph und mir immer ein Teil von Toto sein. Auch wenn er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr mit auf Tour gehen kann, hat er -wie wir- den Wunsch, unsere

Musik am Leben zu erhalten. Und David könnte jederzeit als Überraschungsgast bei einer Toto Show auftauchen. Bei der Setliste ging es darum besondere Songs für diese One-Night-Only-Show auszuwählen. Wenn wir hoffentlich bald wieder auf Tour gehen können, wollen wir eine breite Mischung aus dem Toto-Katalog auswählen. Songs, die lange nicht mehr live gespielt wurden, natürlich die Hits und Stücke von Joes und meinem kürzlich veröffentlichten Soloalbum, sollen Beachtung finden. Wir beide sind total begeistert über die weltweit positive Resonanz auf diese Alben. Sie waren überall auf der Welt in den Charts und einige der Stücke in das neue Toto-Set zu integrieren, gibt der Toto The Dogz Of Oz World Tour eine neue Würze. Es ist unser Ziel die Toto-Vergangenheit in die Gegenwart und Zukunft zu bringen. Mit dem neuen Line-Up werden wir ein neues Kapitel in unserer Geschichte schreiben und wir können es kaum erwarten.“

Joseph Williams ergänzt: “Es ist immer eine riesen Freude eine Toto-Show zu spielen, aber diese hier war wirklich was Besonderes. Unter diesen älteren Songs ist einer meiner absoluten Lieblingssongs You Are The Flower, welches im Original von Bobby Kimball gesungen wird. Da ich ein großer Fan und ein guter Freund von Bobby bin, widmete ich ihm diese Performance. Ebenfalls zurück im Set sind ein paar weitere meiner Lieblingsstücke Till The End und Pamela. Und von den neuen Kollegen in Perfektion gespielt. Ich habe den besten Job in der Band, denn wenn ich nicht singe, darf ich diesen unglaublichen Musikern bei der Arbeit zusehen! Toto ist eine Band mit den allerbesten Musikern, die alle Arten von coolen Songs schreiben und performen. So hat es angefangen, und so geht es jetzt weiter. Genießt mit With A Little Help From My Friends ein wenig Toto-Geschichte. XO Joe.“

Steve Lukather und Joseph Williams sind seit ihrer Kindheit miteinander befreundet, und als Bandkollegen teilen sie eine tiefe, farbenfrohe Vergangenheit, die in den letzten Jahrzehnten global auf professioneller Ebene weiter gediehen ist. Noch vor dieser One-Off Inszenierung sagt Lukather: „Wir spüren eine erfrischende, optimistische Begeisterung, mit der wir nun in die Zukunft gehen. Im Moment sind Joseph und ich die einzigen langjährigen Mitglieder der Band, die weiterhin auf Tour gehen wollen, um unsere Multi-Generationen-Fangemeinde unsere Musik nahe zu bringen. Ich habe fast viereinhalb

Jahrzehnte meines Lebens damit verbracht, als einziges Originalmitglied, das nie eine Show oder ein Album verpasst hat, dieses Vermächtnis zu pflegen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Musik weiterhin auch Live präsentiert wird. Wenn wir unweigerlich wieder auf die Bühne zurückkehren, ist das die Gelegenheit unsere persönliche Zukunft neu zu gestalten und gleichzeitig die tiefe Verbindung mit unserem Publikum zu bewahren.“

Der Toto-Sänger ergänzt: „Luke und ich haben schon viel miteinander durchgemacht. Er ist wie ein Bruder für mich. Unsere kreative Partnerschaft hat unser beider Leben immer bereichert. Wenn wir nun gemeinsam auf das blicken was da kommt, empfinden wir große Vorfreude darauf.“

With A Little Help From My Friends wurde von Joseph Williams produziert, und das Videomaterial wurde ebenfalls von ihm geschnitten. Der langjährige Front-of-House-Techniker der Band, Ken Freeman, kümmerte sich um die Audioaufnahmen und mischte das Material für diese Veröffentlichung.

The Dogz Of OZ World Tour 2022:

14. Juli Bonn – KunstRasen

16. Juli Halle – Freilichtbühne Peißnitz

19. Juli CH-Pratteln – Z-7 Summer Nights

20. Juli Tüßling – Schlosspark

28. Juli Schwetzingen – Schlossgarten

29. Juli A-Graz – Messe Graz Open Air

