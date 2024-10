Tribulation: veröffentlichen neue Single „Murder In Red“ vom kommenden Album „Sub Rosa In Æternum“

Die schwedischen Goth-Metal-Maestros Tribulation veröffentlichen ihre neue Single und das cineastische Meisterwerk eines Videos Murder In Red, ihre vierte Singleauskopplung aus dem kommenden sechsten Studioalbum Sub Rosa In Æternum, das am 1. November 2024 erscheinen wird.

Bei Murder In Red prallen düstere Melodien und schaurige Texte aufeinander: Dieser fesselnde Track nimmt dich mit auf eine Reise durch Themen wie Verlust, Besessenheit und den unstillbaren Drang nach Zerstörung. Mit lebhaften Bildern von Blut, dunklen Verwandlungen und mondbeschienenem Himmel ruft Murder In Red rohe Emotionen und einen Abstieg in den Wahnsinn hervor.

Das Video zu Murder In Red wurde von Brandon McGowan mit zusätzlichem Filmmaterial von Damón Zurawski erstellt, der bereits das faszinierende Video zu Saturn Coming Down schuf.

Seht euch das Musikvideo zu Murder In Red hier an:

Sub Rosa In Æternum hier vorbestellen:

https://tribulation.lnk.to/SubRosaInAeternumNe

Stream der neuen Single Murder In Red jetzt hier!