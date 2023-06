Trouble: Re-Release von „Run To The Light“ erscheint diesen Freitag

Run To The Light, ursprünglich von Metal Blade Records am 15. Juli 1987 veröffentlicht, ist das dritte Studioalbum der Doom-Metal-Legenden Trouble. Metal Blade Records wird den Klassiker diesen Freitag auf CD, Vinyl und digital wiederveröffentlichen. Die CD- und Digital-Veröffentlichung enthält drei bisher unveröffentlichte Demos – The Misery Shows, Thinking Of The Past und Run To The Light – sowie eine Coverversion des Beatles-Klassikers Come Together, die zuvor auf der Best Of Metal Blade Vol. 2 (1987) erhältlich war. Alle Versionen sind erhältlich unter: metalblade.com/trouble

Gitarrist Bruce Franklin sagte zu der Wiederveröffentlichung:

„Run To The Light war schon lange überfällig für eine Wiederveröffentlichung. Da es 35 Jahre gedauert hat, dachten wir, dass ein Remastering und einige Bonustracks angebracht wären. Der erste Bonustrack ist eine Coverversion von Come Together von den Beatles, die während der Run To The Light-Sessions aufgenommen wurde. Er war bisher nur auf einer Best Of Metal Blade-Compilation erhältlich. Die anderen Bonustracks stammen von einem Demo aus dem Jahr 1986 mit drei Songs, die später auf dem eigentlichen Run To The Light-Album zu hören sein werden, das 1987 aufgenommen wurde. Dazu gibt es eine Reihe von noch nie gesehenen Tourbildern von der 1987er Tour mit King Diamond und man hat eine neue Verpackung von Run To The Light mit vielen Extras für Trouble-Fans.“

Run To The Light – CD / Digital Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. The Misery Shows

2. Thinking Of The Past

3. On Borrowed Time

4. Run To The Light

5. Peace Of Mind

6. Born In A Prison

7. Tuesday’s Child

8. The Beginning

9. Come Together

10. The Misery Shows (Demo)

11. Thinking Of The Past (Demo)

12. Run To The Light (Demo)

LP Tracklisting:

A-Seite

1. The Misery Shows

2. Thinking Of The Past

3. On Borrowed Time

4. Run To The Light

B-Seite

5. Peace Of Mind

6. Born In A Prison

7. Tuesday’s Child

8. The Beginning

Über die Band:

Trouble ist eine amerikanische Metal-Band, die als einer der Pioniere ihres Genres gilt. Die Band hat einen eigenen Stil entwickelt, der Einflüsse der britischen Heavy-Metal-Bands Black Sabbath und Judas Priest sowie des psychedelischen Rocks der 1970er Jahre enthält. Ihre ersten beiden Alben Psalm 9 und The Skull (auf Metal Blade) gelten als Meilensteine des Doom Metal und wurden von der Kritik hoch gelobt. Bis heute hat Trouble neun Studioalben veröffentlicht, darunter ihr neuestes Werk The Distortion Field (Juli 2013 bei FRW Music) mit dem neuen Sänger Kyle Thomas. The Distortion Field wurde in CMJ’s Top 50 Rock Albums of the Year gelistet und erreichte Platz 125 in Billboard’s Top Independent Albums Chart, sowie Platz 25 in den Top New Artist Albums Chart (Heatseekers).

Trouble online:

https://www.troublemetal.com

https://www.facebook.com/TroubleMetal