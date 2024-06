Unto Others: teilen neue Single „Raigeki 雷撃“ mit Musikvideo von Zev Deans

Unto Others aus Portland, Oregon, haben ihre Zeit in den Abgründen verbracht und tauchen auf der anderen Seite wieder auf, mit Strömen von hartem Licht, die durch ihre düsteren Gothic- und klassischen Metal-Motive brechen.

Letzten Monat meldeten sich Unto Others mit einer neuen Single und dem Musikvideo zu Butterfly zurück. Jetzt melden sie sich mit Raigeki 雷撃 zurück, das auf Sirius XM Liquid Metal seine Premiere feierte und mit einem elektrisierenden Musikvideo unter der Regie von Zev Deans daherkommt. Franco kommentiert den Song wie folgt: „Raigeki is about The Kamikaze, the Floating Chrysanthemum, the last gasp of a conflict.“

Seht euch das Musikvideo zu Raigeki 雷撃 hier an:

Die Band tauchte 2017 auf und sorgte mit ihrer EP Don’t Waste Your Time (unter ihrem früheren Namen Idle Hands) für Aufsehen, gefolgt von dem beliebten 2019er Album Mana und dem 2021er Album Strength, das es in sich hat.

Neugierig geworden? Dann stöbert gerne auch im Strength II …Deep Cuts-Review, der aktuellen Unto Others-EP aus dem letzten Jahr. Hierzu findet unser Time For Metal-Redakteur René W. lobende Worte:

