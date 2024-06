Vuur & Zijde: veröffentlichen nächste Single „Naakt“ aus dem bevorstehenden Album „Boezem“

Vuur & Zijde enthüllen den Abschlusstrack Naakt (Naked) als letzte Vorab-Single aus dem Debütalbum Boezem (Bosom) der niederländischen Blackened Post-Punk-Band, das am 12. Juli 2024 erscheinen soll.

Der verträumt treibende Track Naakt kann ab sofort unter diesem Link gestreamt werden:

Vuur & Zijde kommentieren Naakt wie folgt: „In finality, the sorrow is laid bare, and its nakedness is shrouded in cosmic fragility“, schreibt Sängerin Famke in psychologischen Rätseln. „Steadily waltzing into a conflagration, dissonance creeps in and opens the gateway towards the light – sharing your burden of grief.“

Mehr Infos zu Vuur & Zijde und ihrem kommenden Album Boezem findet ihr hier: