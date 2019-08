Wacken Open Air: Gründung der Wacken Metal Academy angekündigt

Die harte Musikszene von morgen braucht frisches Blut und gut ausgebildete Musiker, die nicht nur ihre Instrumente, sondern auch das Business perfekt beherrschen: Daher ruft das Wacken Open Air in Kooperation mit der Hamburg School Of Music und der FH Heide die Wacken Metal Academy ins Leben. Die Wacken Metal Academy wird Rockmusikern eine staatlich anerkannte Ausbildungsmöglichkeit mit dem Schwerpunkt Heavy Metal bieten.

Instrumentalisten und Sänger aus der Welt des Rock & Metal können sich ab dem nächsten Jahr an der Hamburg School Of Music im Rahmen der Wacken Metal Academy ausbilden und mit dem Wissen für professionelles Arbeiten versorgen lassen. Das verkündeten auf der diesjährigen Jubiläumsausgabe des Wacken Open Air bei einer Pressekonferenz die Veranstalter Holger Hübner und Thomas Jensen, Silke Homann-Vorderbrück, Helge Zumdieck und Robert Klawonn für die Hamburg School Of Music sowie Thomas Haack und Frank Simoneit von der FH Heide.

Ab April 2020 wird die Hamburg School Of Music, eine staatlich anerkannte Berufsfachschule für Popularmusik, zunächst einen Intensivkurs für Rockmusiker mit Schwerpunkt Heavy Metal anbieten. Dazu gehört neben der instrumentalen Ausbildung auch Wissensvermittlung in rechtlichen und geschäftlichen Belangen. Ab Oktober 2020 wird Hard Rock & Heavy Metal in das Curriculum für die staatlich anerkannte Berufsausbildung aufgenommen.

„Leidenschaft zur Musik, Professionalität und harte Arbeit sind die gemeinsamen Werte des Wacken Open Air und der Hamburg School Of Music„, erklärte Helge Zumdieck von der Hamburg School Of Music. „Seit 20 Jahren bildet die Hamburg School Of Music erfolgreich Musikerinnen und Musiker aus. Durch die Zusammenarbeit mit dem Wacken Open Air, einer Säule des Heavy Metal, entsteht ein Ort, an dem die nächste Metal-Generation Geschichte schreiben wird!“

„Nachwuchsförderung wird in Wacken seit Jahrzehnten intensiv betrieben“, kommentiert Wacken Open Air Veranstalter Thomas Jensen. „Mit der Wacken Metal Battle führen wir jährlich einen großen internationalen Talentwettbewerb durch, der in seiner Größenordnung einmalig sein dürfte. Für ganz junge angehende Musiker bieten wir seit Jahren im Sommer das Wacken Music Camp in Zusammenarbeit mit dem Landesverband der Musikschulen in Schleswig-Holstein direkt am Festivalgelände an. Mit der Gründung der Wacken Music Academy, gemeinsam mit der Hamburg School Of Music und der FH Heide, erreichen unsere Anstrengung zu Förderung des Heavy Metal und der Nachwuchsarbeit nun eine neue Dimension. Jetzt fehlt nur noch ein ‚Aftershow‘ Workshop, dann haben junge Metaller ein komplettes Bildungsangebot.“

Weitere Informationen: www.wacken-metal-academy.de

Als erste Veranstaltung der Wacken Metal Academy wird am 26. September 2019 in der Hamburg School Of Music ein Workshop mit Mattias IA Eklund von der Band Freak Kitchen stattfinden. Für den Kurs mit dem schwedischen Ausnahmegitarristen stehen nur 20 Plätze zur Verfügung, die über die Website der Academy verlost werden.

