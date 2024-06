Wage War – Stigma

Artist: Wage War

Herkunft: Ocala, USA

Album: Stigma

Spiellänge: 31:00 Minuten

Genre: Metalcore, Modern Metal, Octane Metal

Release: 21.06.2024

Label: Fearless Records

Link: https://wagewarband.com

Bandmitglieder:

Gesang/Shouts – Briton Bond

Gitarre/Lead Vocals – Cody Quistad

Gitarre – Seth Blake

Bassgitarre – Chris Gaylord

Schlagzeug – Stephen Kluesner

Tracklist:

1. The Shows About To Start

2. Self Sacrifice

3. Magnetic

4. Nail5

5. Blur

6. Tombstone

7. Happy Hunting

8. Hellbent

9. In My Blood

10. Is This How It Ends

Wage War spielen nun schon seit mehreren Jahren in der oberen Liga des ultra-modernen Metalcore. Immer wieder aufs Neue haben die fünf Jungs aus Ocala den Spagat zwischen massivem und brachial überproduziertem Metal und radiotauglichen Melodien gewagt und geschafft. Nun ist das neue und mittlerweile fünfte Album Stigma draußen, und während es einerseits durchaus gut seinen Platz in der Diskografie der Band findet, so sticht es dennoch hervor. Stigma ist differenzierter als seine Vorgänger, hier steht Metal direkt neben Radiorock. Letztlich kommen Modern-Metalcore-Ultras ebenso auf ihre Kosten wie Pop-Metal- und Octane-Fanatiker, nur die Wage-War-Stammfans der ersten Stunde werden wohl enttäuscht, und sie erhalten sehr viel Angriffsfläche für ihre Kritik …

Schon gleich zu Beginn entscheidet sich die Band nämlich, die Fans der alten Alben zu verprellen, denn The Shows About To Start klingt erst mal nach EDM. Bis nach einer Weile die Metal-Kanone gezündet wird, denn ab da fühlt sich der gewiefte Wage-War-Kenner sofort an Godspeed vom letzten Album erinnert. Das ist geil, aber halt auch schon ziemlich modern und fernab jeglicher traditioneller Spielweisen. Die Band scheint übrigens bewusst den Stil speziell dieses Songs auf der neuen Scheibe anzusteuern, denn mit The Shows About To Start, Happy Hunting und In My Blood bedienen sich gleich drei Nummern in Anlehnung an Godspeed der treibenden Kraft eines stampfenden, schnellen Four-on-The-Floor-Rhythmus – Energie und Struktur sind in all diesen Songs vergleichbar. Langsamer, aber ähnlich geht es bei Self Sacrifice zu. Das ist insgesamt ein kompromissloses und wuchtiges Omen für gewaltige Liveshows, die sämtliche Clubs und Festivalbühnen in Grund und Boden prügeln möchten, es demonstriert allerdings auch einen Kritikpunkt, den Puristen vielleicht anmerken mögen: Denn insgesamt mangelt es dem Album doch an den ausgefeilten und technisch anspruchsvollen Riffs, die wir von früheren Veröffentlichungen kennen. Stattdessen setzt man mehr denn je auf einfachere Gitarrenparts, Synthesizer und technische Spielereien in der Produktion. Das ist kein Schwachpunkt, allerdings eine deutliche stilistische Veränderung zum Vorgängeralbum Manic, die gewiss so mancher der Band als endgültigen Sell-Out auslegen wird. Dieser Kritik spielt auch die Dichte an offensichtlichen Radiosongs in die Karten: Davon gibt es mit Magnetic, Blur, Hellbent und Is This How It Ends gleich vier, von denen Magnetic ja bereits seit Monaten auf Reddit in sämtlichen Metalcore-Kanälen zerrissen wird, gleichzeitig jedoch als Single bereits millionenweise Streams auf Spotify gesammelt hat. Besonders auffällig ist an der Stelle auch der neuerdings sehr hohe Gesangsanteil von Shouter Briton Bond. Das ist ungewohnt, aber kommt gut und fügt sich toll in die softeren Nummern des Albums ein. Aufgrund ihrer Dichte passen sie übrigens durchaus gut ins Album und stellen dabei eindrucksvoll unter Beweis, dass das Songwriting von Wage War auf einem Niveau angekommen ist, das nur wenige Künstler zu erreichen in der Lage sind. Ja, es mag nicht jedem gefallen, dass Wage War nun weniger wütend klingen, aber die Songs bleiben im Ohr und kommen ganz offensichtlich bei vielen an. Es wirkt, als mauserte sich die Band zur regelrechten Hit-Maschine.