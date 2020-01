Z7 News: viele neue Konzerte 🔥

Archive

Augusta Raurica – Live In Concert

Sonntag, 5. Juli, 18.30 Uhr

Rundreise durchs Archive-Universum

Mit spektakulären Liveauftritten und aufwändigen Konzeptalben hat sich die englische Elektro-Rock-Band Archive im letzten Vierteljahrhundert einen Namen gemacht. Zur Feier des 25-Jahr-Jubiläums erschien 2019 eine retrospektive Kompilation mit dem knappen Titel 25. Auf der anschließenden Tour kamen die Schweizer Fans bei zwei ausverkauften Konzerten in Zürich und Genf in den Genuss der einzigartigen Kompositionen der Londoner Formation. Im Sommer 2020 kehrt die Band um die Masterminds Darius Keeler und Danny Griffiths erneut in die Schweiz zurück, um im einzigartigen Rahmen von Augusta Raurica – Live In Concert eine weitere unvergessliche Show abzuliefern.

Zwischen Elektro, progressivem Rock, Trip Hop und akustischem Songwriting haben Archive einen musikalischen Kosmos geschaffen, der seinen ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten gehorcht. Der Sound des britischen Künstlerkollektivs pulsiert in der Spannung zwischen hell und dunkel, Melodie und Noise, Aggression und Transzendenz. Synthesizer vereinen sich mit der Kraft der Gitarren und vertrackte Beats wechseln sich mit kompromissloser Geradlinigkeit ab. Die Karriere des Londoner Projekts umfasst mittlerweile zwölf Studioalben, jedes einzelne für sich ein Meisterwerk und alle zusammen Zeugnis für eine überragende musikalische Entwicklung. Auch wenn der typische Sound immer erkennbar bleibt, gleicht doch keine dieser Platte den anderen. Das beweist auch die Kompilation 25, die im Mai 2019 veröffentlicht wurde und eine faszinierende Rundreise durch das Archive-Universum bietet.

Die Band ist mit ihren üppigen Konzeptalben bekannt geworden, deren Produktion viel Zeit in Anspruch nahm und auch nicht ganz billig war – im dauerhaft kriselnden Musikgeschäft ein großer Luxus. Gegenüber dem Deutschlandfunk äußerte sich Keyboarder Darius Keeler: „Wir hatten noch nie einen Hit, waren nie eine coole angesagte Band, sondern haben immer im Hintergrund agiert. So konnten wir machen, was wir wollten und viele Dinge ausprobieren. Aber wir haben uns damit eine sehr loyale Fanbase erspielt. Sie mögen vielleicht nicht alles, was wir machen, aber sie rennen dann auch nicht gleich weg, wenn ihnen mal etwas nicht passt. Wir haben großes Glück, dass unsere Fans uns über die Jahre so treu geblieben sind, unsere Platten kaufen und regelmäßig zu unseren Konzerten kommen.“ Wer die Band jemals live gesehen hat, kann in etwa erahnen, welche akustische und optische Wucht da auf uns zukommt.

Hier gehts zur Veranstaltung

________________________________________

Neu bestätigt

Michael Schenker Fest

Schenker total

Barden, Bonnet, McAuley und White. Gitarrengott Michael Schenker kommt mit allen vier Sängern, die ihn im Verlauf der letzten Jahrzehnte begleitet haben, zurück nach Pratteln. Das Michael Schenker Fest ist eine umfassende Reise durch die großartige Karriere des einflussreichen Saitenvirtuosen aus Sarstedt, der am 10. Januar seinen 65. Geburtstag feierte. Vor 50 Jahren stieg Michael Schenker bei den Scorpions ein und lancierte damit seinen Aufstieg zu einem der einflussreichsten Gitarristen der Rock-History. Zum Jubiläum hat die hochdotierte Schenker Fest Truppe ein neues Studioalbum veröffentlicht. Mit den aktuellen Songs und jeder Menge Rock-Nostalgie im Gepäck geht’s 2020 wieder auf Tour. Bei der Show in Pratteln gibt es auch einen Gastauftritt des chilenischen Stimmwunders Ronnie Romero, der den Schweizer Fans seit seinem Engagement bei Leo Leonis Core Leoni ganz besonders am Herzen liegt. Das wird ein großartiges Fest nicht nur für Schenker-Fans.

Location: Z7, Pratteln

Datum: Donnerstag, 23.04.2020

Beginn: 20:00 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

________________________________________

Neu bestätigt

Hardline

Melodic Rock Perlen

Als Sänger von Hardline oder mit der Axel Rudi Pell Band war Johnny Gioeli in den letzten Jahren mit schöner Regelmäßigkeit zu Gast im Z7. Nun kommt der Ausnahmesänger mit seiner AOR-Kulttruppe Hardline erneut nach Pratteln. Mit dabei hat das melodiebewusste Quintett ein schier unerschöpfliches Repertoire feingeschliffener Hardrock Perlen.

Special Guests: Sevi, Air-Change

Location: Z7, Pratteln

Datum: Samstag, 12.09.2020

Beginn: 20:30 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

________________________________________

Neu bestätigt

Up In Smoke

Festival Vol. 8

Stoners! Es ist wieder soweit: Das Up In Smoke Festival im Z7 geht in die nächste Runde! Vom 2. bis 4. Oktober erwartet euch die Crème de la Crème des Stoner und Psych Rock, Doom, Sludge und Post Metal! Wie gewohnt, werden laufend weitere Bands angekündigt.

Tickets für das 3-Day Festival sind ab sofort erhältlich.

Location: Z7, Pratteln

Datum: 02.-04.10.2020

Beginn: 18:00 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

________________________________________

Neu bestätigt

Torche

Lauter Rock aus Florida

Stoner Pop , Thunder Rock oder Doom Pop sind nur ein paar der Label mit denen die Band Torche aus Miami schon versehen wurde. Die Musik des Quartetts aus dem Sonnenstaat Florida ist nicht einfach einzuordnen. Mittlerweile zählt die Band seit 15 Jahren zu den Eckpfeilern der US-Heavy-Rock-Szene. Im Frühjahr kommen die vier Musiker mit ihrer einzigartigen Mischung aus Ultra-Heaviness und eingängigen Melodien, schweren verzerrte Gitarren und der zuweilen schleppenden Stimme von Sänger Steve Brooks, die dem Ganzen eine doomige, stoned-psychedelische Stimmung verleiht, nach Pratteln.

Special Guests: Tyrannosaurus Globi, Dead Shaman

Location: Z7, Pratteln

Datum: Mittwoch, 08.04.2020

Beginn: 19:30 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

________________________________________

Demnächst

ASP

Lust und Hingabe

Mit ihrer kräftigen Mischung aus treibender Rockmusik, Elektro-Elementen und folkigen Melodiebögen begeistern ASP seit vielen Jahren das Publikum und gelten als Motor im Herzen der Schwarze Szene. Ob sie altbekannte „Ever-Blacks“ oder ganz neue Songs spielen, Werke aus der Balladensammlung Schwarzer Schmetterling, aus der Welt des Zauberlehrlings Krabat oder dem Fremder-Zyklus darbieten, ASP wissen mit ihren energiegeladenen Shows die Massen jederzeit mitzureißen. Durch Lust und Hingabe, Ernsthaftigkeit und Spielfreude, aber auch mit einer angenehmen Portion Selbstironie bleiben sie stets authentisch, unabhängig und immer schwarz wie die Nacht. Daran haben auch Charterfolge und ausverkaufte Konzerthäuser nie etwas geändert. Im Januar 2020 präsentieren ASP ihr neues Album Kosmonautilus im Z7.

Special Guest: Two Minds Collide

Location: Z7, Pratteln

Datum: Freitag, 17.01.2020

Beginn: 19:45 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

________________________________________

Demnächst

Brothers Of Metal + Elvenking

Die True Metal Wikinger kommen!

3 Gitarristen, 2 Sänger und eine Sängerin, Bass und Schlagzeug. Die Band Brothers Of Metal fährt schweres Geschütz auf. Mit ihrem Debütalbum Prophecy Of Ragnarök haben die Schweden dem True Metal neues Leben eingehaucht. Und am 6. Dezember bringt uns der Samichlaus das brandneue Epos Emblas Saga, das seinem von Fans und Presse gleichermaßen gefeierten Vorgänger in nichts nachstehen soll. Anfang 2020 kommt die achtköpfige Formation erstmals nach Pratteln, um den Schweizer Fans zu zeigen, wo der Viking-Metal-Hammer hängt. Im Schlepptau haben die Nordlichter ihre italienischen Kollegen von Elvenking, die mit ihrem neuen Celtic-Folk-Power-Metal-Werk Reader Of The Runes einheizen.

Location: Z7, Pratteln

Datum: Samstag, 18.01.2020

Beginn: 20:00 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung