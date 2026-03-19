Bambi-Galore-Osterverlosung: einmal 2 Tickets für das Triumpher Konzert am 02.04.2026 im Bambi Galore in Hamburg-Billstedt

Time For Metal und das Bambi Galore verlosen einmal 2 Tickets für das Triumpher Konzert am 02.04.2026 im Bambi Galore in Hamburg-Billstedt.

Bands: Triumpher, Scavenger

Datum: 02.04.2026

Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Bambi Galore, Hamburg-Billstedt

Tickets: gibt es direkt HIER!

Triumpher haben mit ihrer dritten Platte Piercing The Heart Of The World vor wenigen Tagen eine herausragende LP veröffentlicht. Das Medienecho ist weltweit identisch und ein zukünftiger Klassiker geboren. Nun kommen Mars Triumph und seine Mannen auf Tour und beehren Clubs und kleine Bühnen im Land. Am Gründonnerstag, den 02.04.2026 machen Triumpher Station in Hamburgs Undergroundclub Bambi Galore. Mit dabei sind Scavenger aus Belgien.

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 27.03.2026!

Time For Metal und Bambi Galore wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Friday 27th of March 2026 12:00:00 AM