Kid Bookie: veröffentlicht neuen Song/Video „Blame“ feat. Corey Taylor (Slipknot/Stone Sour)

Der genreübergreifende Künstler Kid Bookie meldet sich mit der explosiven neuen Single Blame zurück, auf der auch Corey Taylor zu hören ist. Damit schlägt er ein neues Kapitel in einer furchtlosen Ära auf.

Mit Blame dringt Kid Bookie nun noch tiefer in emotionale und klangliche Gefilde vor. Der Track ist eine Wiedervereinigung mit seinem langjährigen Weggefährten Corey Taylor, dem legendären Frontmann von Slipknot und Stone Sour. Gemeinsam liefern sie eine eindringliche Auseinandersetzung mit Verantwortung, persönlichem Wachstum und Selbstreflexion.

Ihre kreative Partnerschaft besteht seit fast einem Jahrzehnt, doch Blame steht für etwas Tieferes: einen Wendepunkt in der Entwicklung beider Künstler, die ihr Ego zurückstellen und sich durch die Musik persönlichen Wahrheiten stellen.

Über den Song sagt Kid Bookie: “Over the years, facing myself and the reflection that comes with the mirror isn’t always an easy one. Accountability is the removal of ego and pride to see beyond your own nose, to allow yourself the room to grow via ownership of your actions. I’m around some of the best people who practise that in more ways than one. Corey and I have been working with each other for nearly a decade, but I feel this record is a coming of age, even for us. New territory, but familiar approach to make sure we embolden each other through music. This song is almost a therapy session for me, and not just via my own lyrics, but to how Corey has made me feel by exposing himself so bare in this record, truly an honour to keep pushing the envelope with someone who has just pushed it as far as it can go, but has completely revamped what the envelope fucking is.”

Kid Bookie u. Corey Taylor – Quelle: cmm-consulting for music and media

Corey Taylor fügt hinzu: ”Books is one of my favourite people, not just artists, and every time he comes to me with an opportunity to create with him, I’m always excited because I know I’m going to hear something I’ve never heard before. Blame was so good the first time I heard it, I signed on without even knowing what I’d do! I’m proud of the song, and I’m proud of him, and grateful to be involved.”

Nach dem kulturellen Erfolg seiner vorherigen Single Rose McGowan mit Rose McGowan verwischt Kid Bookie weiterhin die Grenzen zwischen Musik, Kunst und Aktivismus. Der Track markierte McGowans erste musikalische Zusammenarbeit seit Jahren und sorgte schnell für Gesprächsstoff in der Musik- und Filmwelt. Gelobt wurde die rohe Energie und die symbolische Bedeutung des Songs, in dem zwei kompromisslose Stimmen kreativ aufeinanderprallten.

Blame markiert jetzt das Erscheinen eines selbstbewussteren Kid Bookie, eines Künstlers, der seine Verletzlichkeit voll und ganz zulässt und gleichzeitig die Intensität, die seine Karriere geprägt hat, noch verstärkt. Der Song ist roh, emotional und befreiend: eine Klangkollision zweier Künstler, die keine Angst davor haben, sich öffentlich mit ihren eigenen Erfahrungen auseinanderzusetzen.

Die Single bereitet außerdem den Weg für Kid Bookies kommendes Album, dessen Veröffentlichung in Laufe des Jahres geplant ist (mehr dazu in Kürze …). Das Projekt verspricht, die furchtlose Experimentierfreude und emotionale Ehrlichkeit weiterzuentwickeln, die Kid Bookie zu einer der unberechenbarsten Stimmen der heutigen Alternative-Musik gemacht haben. Mit Blame beweist Kid Bookie einmal mehr, dass die stärkste Kunst oft aus den unbequemsten Wahrheiten entsteht – und dass seine neue Ära gerade erst beginnt.