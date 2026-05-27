Banks Arcade: liefern mit „Rockstar“ eine adrenalingeladene Hymne

Mit Rockstar liefern die neuseeländischen Genre-Grenzgänger Banks Arcade eine kühne, adrenalingeladene Hymne ab, die von Ehrgeiz, Besessenheit und dem Hunger getrieben ist, sich über das Chaos zu erheben. Durch die Verschmelzung von wuchtigen Metalcore-Riffs mit Hip-Hop-Swagger, massiven Hooks und der Energie nächtlicher Studiosessions fängt der Track jene Geisteshaltung ein, die nach Größe strebt, während man sich gleichzeitig am Boden gefangen fühlt.

Angetrieben von verzerrten Visionen, inneren Dämonen und unerbittlicher Entschlossenheit, balanciert Rockstar rohe Aggression mit unbestreitbarem Selbstvertrauen aus. Zwischen explosiven Gitarren, knallharten Rhythmen und einer messerscharfen Gesangsdarbietung kanalisieren Banks Arcade das emotionale Hochgefühl, an sich selbst zu glauben – selbst wenn alles um einen herum das Gegenteil behauptet. Der gewaltige Refrain – „We’re just second place superstars“ – verwandelt Frustration und Burnout in einen hymnischen Schlachtruf für all jene, die noch immer darum kämpfen, den Ausweg zu finden.

Textlich zeichnet die Band lebendige Bilder von schlaflosen Nächten, kreativer Besessenheit und der Weigerung, unter dem Druck einzuknicken. Zeilen wie „Late night in the studio I’m locked in“ und „I’m so up right now / But I’m still at the bottom“ fangen den Widerspruch im Kern des Songs perfekt ein: sich unaufhaltsam zu fühlen, während man gleichzeitig gegen Zweifel, Erschöpfung und die Angst kämpft, niemals wirklich anzukommen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2017 haben Banks Arcade stetig an internationaler Dynamik gewonnen – durch unermüdliches Touren quer durch Großbritannien und die USA, eine rasant wachsende weltweite Fangemeinde und einen Sound, der moderne Heavy-Musik nahtlos mit Einflüssen aus Hip-Hop, Alternative und Electronic verbindet. Mit Rockstar verwandelt die Band ihren rohen Hunger in eine explosive, moderne Hymne – gemacht für laute Boxen, dunkle Nächte und all jene, die sich weigern, an sich selbst zu verzweifeln.

Erlebt die Band live:

June 10, 2026 I Naumanns (Felsenkeller Leipzig) I Leipzig, Germany

June 14, 2026 I Chalk I Brighton, United Kingdom

June 16, 2026 I Proton The Club I Stuttgart, Germany

June 25, 2026 I Musikzentrum I Hannover, Germany

July 10, 2026 I 2000trees Festival I Cheltenham, United Kingdom

Banks Arcade sind:

https://www.febook.com/banksarcade

https://www.instagram.com/banksarcade/