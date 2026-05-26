Voivod – Symphonique

Am 5. Juni 2026 erscheint Symphonique, das neue Live-Album der kanadischen Progressive Thrasher Voivod, weltweit über Century Media Records. Das Album wird sowohl als CD als auch als Doppelvinyl erhältlich sein und markiert eine der außergewöhnlichsten Veröffentlichungen in der langen Karriere von Voivod, die bereits mit außergewöhnlichen Veröffentlichungen gespickt ist.
Sci-Fi-Metal trifft Sinfonie
Mit Symphonique liefern die kanadischen Progressive-Metal-Pioniere ein außergewöhnliches Livealbum ab, das ihre ohnehin schon eigenwillige Klangwelt um eine neue, überraschend stimmige Dimension erweitert. Gemeinsam mit dem Quebec Symphony Orchestra entstand ein Werk, das weit mehr ist als ein typisches „Metal trifft Klassik“-Projekt. Aufgenommen wurde das Konzert am 4. Juni 2025 live im Grand Théâtre in Quebec City, Kanada. Für Voivod standen dabei Denis „Snake“ Bélanger am Gesang, Dominic „Rocky“ Laroche am Bass, Daniel „Chewy“ Mongrain an der Gitarre sowie Michel „Away“ Langevin am Schlagzeug auf der Bühne.
Die Band setzt dabei auf eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl wichtiger Songs ihrer Karriere. Besonders bemerkenswert ist dabei, wie organisch die orchestralen Arrangements in den Sound eingebunden wurden. Streicher, Bläser und düstere Klangflächen erweitern Voivods progressiven Sci-Fi-Metal um eine fast filmische Atmosphäre, ohne die rohe Energie der Stücke zu verwässern.
Ausgewählte Momente des Albums
Titel wie The Unknown Knows zeigen eindrucksvoll, wie gut das Zusammenspiel zwischen Band und Orchester funktioniert. Der Song gewinnt durch die symphonischen Elemente deutlich an Tiefe und Dramatik, während Denis „Snake“ Bélangers unverwechselbarer Gesang weiterhin angenehm rau und unangepasst bleibt.
The End Of Dormancy gehört zu den Höhepunkten des Albums. Die orchestralen Spannungsbögen verleihen dem Stück eine düstere Intensität, die perfekt zu Voivods futuristischer Grundstimmung passt.
Mit Forgotten In Space taucht die Band tief in ihre Science-Fiction-Welt ein. Gerade hier entfaltet das Orchester seine größte Wirkung: Die symphonischen Passagen wirken wie der Soundtrack zu einer Reise durch unbekannte Galaxien und verstärken die hypnotische Atmosphäre des Songs enorm.
Ein weiteres Highlight ist Cosmic Drama, das durch die orchestrale Unterstützung eine beeindruckende Größe entwickelt. Der Song zeigt eindrucksvoll, wie selbstverständlich Voivod musikalische Grenzen überschreiten.
Den Schlusspunkt setzt schließlich eine intensive Interpretation von Pink Floyds Astronomy Domine. Die psychedelische Vorlage fügt sich perfekt in die futuristische Gesamtstimmung des Albums ein und sorgt für einen stimmungsvollen Abschluss.
Hier! geht es für weitere Informationen zu Voivod – Symphonique in unserem Time For Metal Release-Kalender.
Voivod on Tour 2026
Voivod werden im Juni, pünktlich zur bevorstehenden Veröffentlichung ihres Live-Albums, auf ausgedehnte Europatourneen gehen. Dabei sind auch einige Termine in Deutschland. Hier die Termine im Überblick:
Voivod – Europe Tour (June)
Thu 04.06. Stykkishólmur (Iceland) – Satan Fest
Sat 06.06. Emmen (The Netherlands) – Pitfest
Voivod – UK & Ireland Tour
w/ Midnight & Cryptosis
Mon 08.06. London (UK) – The Underworld
Tue 09.06. Southampton (UK) – The 1865
Wed 10.06. Bristol (UK) – Thekla
Thu 11.06. Nottingham (UK) – Rescue Rooms
Fri 12.06. Manchester (UK) – Rebellion
Sat 13.06. Glasgow (UK) – Slay
Mon 15.06. Belfast (UK) – Limelight 2
Tue 16.06. Dublin (Ireland) – Whelans
Wed 17.06. Limerick (Ireland) – Dolans Warehouse
Voïvod – Europe Tour (June, July & August)
Fri 19.06. Vitoria-Gastiez (Spain) – Azkena Rock Fest
Fri 10.07. Milan (Italy) – Frantic Fest Warm-Up
Sat 11.07. Cagliari (Italy) – Cueva Rock
Mon 13.07. Zagreb (Croatia) – Vintage Industrial
Tue 14.07. Budapest (Hungary) – Analog Music Hall
Wed 15.07. Vienna (Austria) – Arena
Thu 16.07. Vizovice (Czech Republic) – Masters of Rock Fest
Sat 18.07. Leoben (Austria) – Area 53 Fest
Mon 20.07. Salzburg (Austria) – Rockhouse
Tue 21.07. Munich (Germany) – Feierwerk
Wed 22.07. Weinheim (Germany) – Cafe Central
Thu 23.07. Essen (Germany) – Turock
Sat 25.07. Brande-Hörnerkirchen (Germany) – Headbangers Open Air Fest
Mon 27.07. Gdańsk (Poland) – Drizzly Grizzly
Tue 28.07. Warsaw (Poland) – Hydrozagadka
Wed 29.07. Bratislava (Slovakia) – Randal Club
Thu 30.07. Belgrade (Serbia) – Zappa Barka
Fri 31.07. Brasov (Romania) – Rockstadt Extreme Fest
Sun 02.08. Sofia (Bulgaria) – Mixtape 5
Mon 03.08. Thessaloniki (Greece) – Eightball Club
Tue 04.08. Athens (Greece) – Gazarte Ground Stage
Fri 07.08. Ancora (Portugal) – Sonic Blast Fest
Sun 09.08. Kortrijk (Belgium) – Alcatraz Fest
Mon 10.08. Trier (Germany) – Mergener Hof
Tue 11.08. Aarau (Switzerland) – Kiff
Fri 14.08. Francavilla Al Mare (Italy) – Frantic Fest
Sun 16.08. Carhaix (France) – Motocultor Fes
Voivod – Live 2027
Sat 30.01. Chicoutimi (Canada) – Théâtre du Palais Municipal w/ Orchestre Symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Anspieltipps: The End Of Dormancy, Forgotten In Space und Astronomy Domine