Voivod – Symphonique

Am 5. Juni 2026 erscheint Symphonique, das neue Live-Album der kanadischen Progressive Thrasher Voivod, weltweit über Century Media Records. Das Album wird sowohl als CD als auch als Doppelvinyl erhältlich sein und markiert eine der außergewöhnlichsten Veröffentlichungen in der langen Karriere von Voivod, die bereits mit außergewöhnlichen Veröffentlichungen gespickt ist.

Sci-Fi-Metal trifft Sinfonie

Mit Symphonique liefern die kanadischen Progressive-Metal-Pioniere ein außergewöhnliches Livealbum ab, das ihre ohnehin schon eigenwillige Klangwelt um eine neue, überraschend stimmige Dimension erweitert. Gemeinsam mit dem Quebec Symphony Orchestra entstand ein Werk, das weit mehr ist als ein typisches „Metal trifft Klassik“-Projekt. Aufgenommen wurde das Konzert am 4. Juni 2025 live im Grand Théâtre in Quebec City, Kanada. Für Voivod standen dabei Denis „Snake“ Bélanger am Gesang, Dominic „Rocky“ Laroche am Bass, Daniel „Chewy“ Mongrain an der Gitarre sowie Michel „Away“ Langevin am Schlagzeug auf der Bühne.

Die Band setzt dabei auf eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl wichtiger Songs ihrer Karriere. Besonders bemerkenswert ist dabei, wie organisch die orchestralen Arrangements in den Sound eingebunden wurden. Streicher, Bläser und düstere Klangflächen erweitern Voivods progressiven Sci-Fi-Metal um eine fast filmische Atmosphäre, ohne die rohe Energie der Stücke zu verwässern.

Ausgewählte Momente des Albums

Titel wie The Unknown Knows zeigen eindrucksvoll, wie gut das Zusammenspiel zwischen Band und Orchester funktioniert. Der Song gewinnt durch die symphonischen Elemente deutlich an Tiefe und Dramatik, während Denis „Snake“ Bélangers unverwechselbarer Gesang weiterhin angenehm rau und unangepasst bleibt.

The End Of Dormancy gehört zu den Höhepunkten des Albums. Die orchestralen Spannungsbögen verleihen dem Stück eine düstere Intensität, die perfekt zu Voivods futuristischer Grundstimmung passt.

Mit Forgotten In Space taucht die Band tief in ihre Science-Fiction-Welt ein. Gerade hier entfaltet das Orchester seine größte Wirkung: Die symphonischen Passagen wirken wie der Soundtrack zu einer Reise durch unbekannte Galaxien und verstärken die hypnotische Atmosphäre des Songs enorm.

Ein weiteres Highlight ist Cosmic Drama, das durch die orchestrale Unterstützung eine beeindruckende Größe entwickelt. Der Song zeigt eindrucksvoll, wie selbstverständlich Voivod musikalische Grenzen überschreiten.

Den Schlusspunkt setzt schließlich eine intensive Interpretation von Pink Floyds Astronomy Domine. Die psychedelische Vorlage fügt sich perfekt in die futuristische Gesamtstimmung des Albums ein und sorgt für einen stimmungsvollen Abschluss.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Voivod – Symphonique in unserem Time For Metal Release-Kalender.

Voivod on Tour 2026

Voivod werden im Juni, pünktlich zur bevorstehenden Veröffentlichung ihres Live-Albums, auf ausgedehnte Europatourneen gehen. Dabei sind auch einige Termine in Deutschland. Hier die Termine im Überblick:

Voivod – Europe Tour (June)

Thu 04.06. Stykkishólmur (Iceland) – Satan Fest

Sat 06.06. Emmen (The Netherlands) – Pitfest

Voivod – UK & Ireland Tour

w/ Midnight & Cryptosis

Mon 08.06. London (UK) – The Underworld

Tue 09.06. Southampton (UK) – The 1865

Wed 10.06. Bristol (UK) – Thekla

Thu 11.06. Nottingham (UK) – Rescue Rooms

Fri 12.06. Manchester (UK) – Rebellion

Sat 13.06. Glasgow (UK) – Slay

Mon 15.06. Belfast (UK) – Limelight 2

Tue 16.06. Dublin (Ireland) – Whelans

Wed 17.06. Limerick (Ireland) – Dolans Warehouse

Voïvod – Europe Tour (June, July & August)

Fri 19.06. Vitoria-Gastiez (Spain) – Azkena Rock Fest

Fri 10.07. Milan (Italy) – Frantic Fest Warm-Up

Sat 11.07. Cagliari (Italy) – Cueva Rock

Mon 13.07. Zagreb (Croatia) – Vintage Industrial

Tue 14.07. Budapest (Hungary) – Analog Music Hall

Wed 15.07. Vienna (Austria) – Arena

Thu 16.07. Vizovice (Czech Republic) – Masters of Rock Fest

Sat 18.07. Leoben (Austria) – Area 53 Fest

Mon 20.07. Salzburg (Austria) – Rockhouse

Tue 21.07. Munich (Germany) – Feierwerk

Wed 22.07. Weinheim (Germany) – Cafe Central

Thu 23.07. Essen (Germany) – Turock

Sat 25.07. Brande-Hörnerkirchen (Germany) – Headbangers Open Air Fest

Mon 27.07. Gdańsk (Poland) – Drizzly Grizzly

Tue 28.07. Warsaw (Poland) – Hydrozagadka

Wed 29.07. Bratislava (Slovakia) – Randal Club

Thu 30.07. Belgrade (Serbia) – Zappa Barka

Fri 31.07. Brasov (Romania) – Rockstadt Extreme Fest

Sun 02.08. Sofia (Bulgaria) – Mixtape 5

Mon 03.08. Thessaloniki (Greece) – Eightball Club

Tue 04.08. Athens (Greece) – Gazarte Ground Stage

Fri 07.08. Ancora (Portugal) – Sonic Blast Fest

Sun 09.08. Kortrijk (Belgium) – Alcatraz Fest

Mon 10.08. Trier (Germany) – Mergener Hof

Tue 11.08. Aarau (Switzerland) – Kiff

Fri 14.08. Francavilla Al Mare (Italy) – Frantic Fest

Sun 16.08. Carhaix (France) – Motocultor Fes

Voivod – Live 2027

Sat 30.01. Chicoutimi (Canada) – Théâtre du Palais Municipal w/ Orchestre Symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean