Verlosung: einmal 2 Tickets einer Ghosther Show der „The Orange Blackout Tour 2026“ nach Wahl

Time For Metal und Ghosther verlosen einmal 2 Tickets einer Ghosther Show der The Orange Blackout Tour 2026 nach Wahl.

Zur Auswahl stehen folgende Termine:

13.06.2026 – Essen – Don’t Panic

27.06.2026 – München – Backstage

Tickets erhaltet ihr hier: https://www.ghosther.org/tickets/

Alle Termine der The Orange Blackout Tour 2026 findet ihr HIER!

Das Interview mit Jenny von Ghosther zur aktuellen The Orange Blackout Tour 2026 findet ihr HIER!

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 01.06.2026!

Time For Metal und der Hellbollwerk e.V. wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Monday 1st of June 2026 12:00:00 AM