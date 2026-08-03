TOK: läuten mit „Spit“ eine mutige neue Ära ein

Der neue Track von TOK (The Oklahoma Kid) markiert den ersten Vorboten ihrer neu definierten Identität und den Beginn eines düstereren, konfrontativeren Kapitels.

Mit dem Einstieg von Tobias Rische – dem ehemaligen Sänger von Alazka und Novelist – setzen TOK auf eine schärfere, emotional aufgeladene Gesangsdynamik, die ihren Sound augenblicklich neu prägt. Spit kanalisiert rohe Intensität, zerbrochenes Vertrauen und jenen Moment, in dem alles in die Brüche geht; diese Energie verbindet sich mit einer markanten Ästhetik der frühen 2000er Jahre, welche die Wandlung der Band hin zu einem raueren, furchtloseren Sound unterstreicht. Der Song ist zugleich Bruch und Neuerfindung – ein klares Signal für die zukünftige Ausrichtung der Band.

Als eine der innovativsten Bands des modernen Metalcore haben sich TOK einen Ruf für Präzision, Kreativität und grenzüberschreitendes Songwriting erarbeitet. Sie schlagen mit einem neuen Frontmann und enormem Vorwärtsdrang ein neues Kapitel auf und versetzen sich und ihre Fans zugleich zwanzig Jahre in der Zeit zurück. Mit einem Sound und einer Ästhetik, die von der Musik ihrer Jugend geprägt sind, tauchen sie wieder in die frühen 2000er ein – direkt in die Ära des Metalcore-Durchbruchs und die rohe Energie, die diese Zeit definierte.

In Spit bündeln sie diese Dynamik zu einer erneuerten Vision: mutig, emotional, visuell unverwechselbar und absolut eigenständig – ein Wegweiser für eine Zukunft, die von Weiterentwicklung und starker Wirkung geprägt ist. Ihre gesamte visuelle und klangliche Identität entführt die Hörer zurück in die glorifizierte Ära vor dem Streaming-Zeitalter, in eine Zeit, in der sich alles um die Musik und den Stil drehte.

Erlebt die Band live gemeinsam mit Consvmer bei folgenden Terminen:

16.10.2026 | Stellwerk | Hamburg, DE

17.10.2026 | Spirale | Berlin, DE

18.10.2026 | Bandhaus | Erfurt, DE

TOK (The Oklahoma Kid) online:

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