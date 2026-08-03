Kamelot: veröffentlichen grandiose neue Single „Godlike Alchemy“

Nach der Veröffentlichung der triumphalen Debütsingle Ashen World enthüllen Kamelot die zweite Single aus ihrem kommenden Meisterwerk Dark Asylum, das am 28. August über Napalm Records erscheint.

Der grandiose Song Godlike Alchemy wirkt überlebensgroß; mitreißende Streicherarrangements untermalen den Gänsehaut erzeugenden Gesang von Frontmann Tommy Karevik. Musikalisch dynamisch und rhythmisch mitreißend, pendelt die Band perfekt zwischen filigranen und brachialen Momenten, wobei Thomas Youngblood bei Soli und Breakdowns mit enormer melodischer Durchschlagskraft glänzt. Mit seiner biblischen Atmosphäre und dem hymnischen Refrain zeigt sich Godlike Alchemy als ein Song, bei dem Kamelot aus dem Vollen schöpfen.

Sänger Tommy Karevik über Godlike Alchemy: „This song encapsulates the overarching theme of the Dark Asylum. What if you don’t need to look outside of yourself to find peace and happiness… What if you already possess the power you need to heal and create the reality you want to see? What if we are all magical, powerful beings with unlimited potential? It’s a mind boggling thought…“

Angesiedelt in einer düsteren Welt im neoviktorianischen Stil, entführt Dark Asylum die Hörer hinter die Tore der RavenHill-Anstalt – einer imposanten Institution, die einst als prächtige Kathedrale errichtet und später zu einem Ort umfunktioniert wurde, an dem Wissenschaft, Glaube und Wahnsinn in einem unbehaglichen Miteinander existieren.

Mit Dark Asylum wagen sich Kamelot noch tiefer in cineastische und atmosphärische Gefilde vor; sie tauchen ein in eine theatralische Düsternis, ohne dabei auf die für ihren Sound charakteristischen, eingängigen Melodien zu verzichten. Kerzenschein flackert entlang hoch aufragender Gewölbebögen und kalter Steinkorridore, während vertraute Gestalten den Hörer begrüßen: Avantasia-Mastermind Tobias Sammet, Lea-Sophie Fischer (Eluveitie), Clémentine Delauney (Visions Of Atlantis), Ignacia Fernández (Decessus), Rannveig Sif Sigurðardóttir, Sólveig Sara Leupold sowie Billy King! Identitäten zerbrechen, die Realität verformt sich, und die Kontrolle entgleitet in unsichtbare Hände, die die Hauptfigur in einen Abgrund psychologischer Dunkelheit führen – ein Weg, der schließlich in die Wandlung… und vielleicht in einen Zufluchtsort mündet. Von der cineastischen Wucht von Ashen World über die nachdenkliche Tiefe von Sanctuary bis hin zur vielschichtigen Mystik von Ivy, My Dear entfaltet sich Dark Asylum als eine absolut fesselnde Reise, die orchestrale Pracht, eindringliche Melodien und theatralisches Storytelling zu einer geschlossenen Vision vereint.

Dark Asylum – Trackliste:

1. Sanctorium

2. Ashen World

3. Dark Asylum

4. Sanctuary

5. Nocte Veritas

6. One Last Masquerade

7. Ivy, My Dear

8. Godlike Alchemy

9. The Sleeping Mind (Orphic Paradigm)

10. Kaleidoscope

11. Enigma (Think Of Me)

12. Cassandra’s Disease

13. Beneath The Moon (Tunglið)

14. The Puppet King

15. Sanctum Requiem

Kamelot waren schon immer bestrebt, ihre musikalischen Welten über das Studio hinaus erlebbar zu machen; daher bringen sie RavenHill Asylum diesen Herbst mit der immersiven Dark Asylum World Tour auf die Bühne – eine Tournee, die sich über Nordamerika und Europa erstreckt. Wer erst einmal RavenHill betreten hat… für den gibt es kein Zurück mehr.

Weitere Updates findest du auf den offiziellen Kanälen der Band sowie in den Ankündigungen der Veranstaltungsorte. Die Tourdaten für 2026 sind hier zu finden.

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