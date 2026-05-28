Moonspell: veröffentlichen Musikvideo zur brandneuen Single „Cross Your Heart“

Nachdem sie kürzlich den Titeltrack ihres neuen Albums, Far From God, unter überwältigend positivem Echo bei Fans weltweit vorgestellt haben, kehren die portugiesischen Dark-Metal-Pioniere Moonspell nun mit dem nächsten eindringlichen Kapitel ihres kommenden Studioalbums zurück.

Nur wenige Nächte nach einem frenetisch gefeierten Live-Auftritt beim Wave-Gotik-Treffen veröffentlicht die Band das offizielle Musikvideo zu ihrer brandneuen Single, dem Album-Opener Cross Your Heart. Seht euch das Video hier an:

Cross Your Heart streamen: http://lnk.to/Moonspell-FarFromGod

Fernando Ribeiro kommentiert den Titel wie folgt: “Reminiscent of Irreligious with a modern and dark twist, this gothic metal song tells us about the shrines that we can frequently find on the roads of all countries in the world and that are erected as a painful memory to those who departed in car and bike crashes, often too soon, every time too painfully. Like a band who made miles upon miles and a few crashes themselves, we are privileged observers of the daily and nightly life on the roads, the promised cities, the bitter disappointments, the anguish of a portable life. Before such powers we can only cross our heart and hope to live enough before our time does come.”

Während Far From God eine tragische vampirische Romanze und den spirituellen Verfall des modernen Gothic Metal thematisierte, richtet Cross Your Heart den Blick nun auf jene endlosen Straßen, die uns verbinden und zugleich trennen. Der Song verbindet die klassische Atmosphäre der legendären Irreligious-Ära der Band mit einer modernen, schärferen Kante und entfaltet sich so als eine düstere, melancholische und emotional fesselnde Hymne. Getragen von brodelnden Melodien, erdigen Riffs und emotionaler Tiefe, verknüpft Cross Your Heart Fernando Ribeiros unverwechselbaren Gesang mit einer Reflexion über Sterblichkeit, Erinnerung und die fragile Natur eines Lebens in ständiger Bewegung.

Far From God erscheint am 3. Juli 2026 über Napalm Records. Mehr Informationen zum kommenden Album und Moonspells Live-Terminen für 2026 findet ihr hier:

Moonspell online:

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